Carlsberg Ukraine и AB InBev Efes Украина начали кампанию об ответственном потреблении алкоголя

27 сентября AB InBev Efes Украина и Carlsberg Ukraine присоединяются к глобальной инициативе "День ответственного потребления пива".

Ежегодно крупнейшие пивоваренные компании Украины проводят социальные кампании против продажи алкоголя несовершеннолетним.

"В этот день наши сотрудники посетят торговые точки по всей Украине и еще раз напомнят, почему нельзя продавать алкоголь несовершеннолетним. Наши потребители старше 18 лет – это главное правило компании, – рассказывает Дмитрий Шпаков, президент AB InBev Efes. – Понимая, что никакие призывы к ответственному потреблению не способны заменить конкретных измеримых действий, мы реализуем наши цели сразу в нескольких направлениях: активно взаимодействуем с ритейлом и потребителями, сотрудничаем с экспертами и партнерами".

В прошлом году крупнейшие пивоваренные компании Украины вместе с ведущими психологами запустили в Фейсбуке проект "Чек-лист для родителей", цель которого – помочь родителям предупредить потребление алкоголя подростками. Это цикл практических советов для родителей о том, как выстроить отношения, основанные на взаимоуважении, любви и доверии.

Проблема в том, что многие родители просто не знают, какую позицию сформировать в ситуациях, когда ребенок может столкнуться с алкоголем. Одни считают, что главное – чтобы ребенок попробовал спиртное дома, при родителях, а не где-то на улице. Другие умышленно избегают темы алкоголя, наказывают своих детей за распитие алкогольных напитков, хотя сами их употребляют. И тот, и другой вариант неправильны,

– поясняет психолог Наталия Холоденко.

Интересную статистику показал тест для родителей #споживай_відповідально, который разработали Carlsberg Ukraine и AB InBev Efes Украина совместно с психологами Наталией Холоденко и Мартой Прыриз. Цель теста – проверить, насколько родители правильно понимают ключевые принципы ответственного потребления алкоголя и могут ли передать их своим детям. На сайте "Украинская правда" тест прошли более 5 тыс. родителей. И можно отметить, что всего 1,6% опрошенных относятся к потреблению безответственно, около 11% мам и пап пока еще не полностью ориентируются в проблематике, а вот 87% родителей ответили правильно, что говорит о правильном понимании культуры потребления алкоголя, а в данном случае о недопустимости потребления алкоголя несовершеннолетними.

"Проблема потребления алкоголя несовершеннолетними стимулирует нас объединять усилия с другими пивоварами и искать пути ее решения вплоть до того, пока показатель уровня потребления алкоголя несовершеннолетними не составит 0%. "0 безответственного потребления" – часть глобальной стратегии компании, направленной на устойчивое развитие общества. Именно поэтому сотрудники компании ежегодно принимают участие в акции "День ответственного потребления пива" и выходят в торговые точки, чтобы напомнить продавцам о недопустимости продажи алкоголя несовершеннолетним. Ответственное отношение каждого к проблеме продажи алкоголя несовершеннолетним, как и к любой другой социальной проблеме, – ключ к успеху", – говорит Евгений Шевченко, генеральный директор Carlsberg Ukraine.