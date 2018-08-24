Царство пончиков, пива и колы: супермаркет из "Симпсонов" открылся в США

В городе Миртл-Бич, штат Южная Каролина (США), открылся супермаркет по мотивам культового мультфильма "Симпсоны".

В супермаркете под названием Kwik-E-Mart можно купить обычные продукты, которые продаются в большинстве американских супермаркетов, пишет издание Hypebeast.

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Однако там можно приобрести и продукты, которые ели герои "Симпсонов", например, которые продавал посетителям своего магазина один из ближайших друзей Гомера индус Апу.

В реальном супермаркете Kwik-E-Mart покупатели могут приобрести легендарное пиво Duff, Buzzzz Cola и любимые пончики Гомера Симпсона.

Первые посетители супермаркета делятся яркими фото и впечатлениями в соцсетях.

Just came from the Kwik E Mart! Pretty cool @TheSimpsons I got the Buzzzz Cola and Lard Lad Donuts pic.twitter.com/xnpWjMygs7 — Willie Blanton (@Willie_Blanton) 19 серпня 2018 р.

Что интересно, рядом с Kwik-E-Mart планируют также открыть кинотеатр с "Симпсонов" Aztec Theater.