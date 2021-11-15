Это произошло в селе Волвенково. Впоследствии о происшествии сообщили правоохранителям, и они начали устанавливать обстоятельства.

Ранее Целился в дичь: во время охоты во Львовской области застрелили 66-летнего мужчину

Мужчин начали проверять

Потерпевшему 60 лет, а стрелял его 55-летний товарищ. Прибывшие полицейские установили, что причиной инцидента было несоблюдение правил безопасности.

Тогда правоохранители изъяли оружие, из которого выстрелили. Также начали проверять разрешительные документы на охоту.

Багажник мужчин на этой охоте / Фото Нацполиции

Что угрожает за такой проступок

Правоохранители открыли производство по статье о неосторожном телесном повреждении. Если вину подозреваемого докажут в суде, он даже может отправиться в тюрьму на 2 года.

Похожее событие ранее

25 сентября в Измаиле мужчина случайно застрелил своего товарища во время охоты. 64-летний охотник сам обратился в полицию, чтобы сообщить об этой трагедии.

Правоохранители сразу изъяли 2 ружья и направили их на экспертизу. Также они открыли уголовное производство по статье об убийстве, совершенном по неосторожности.