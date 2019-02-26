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      "Целься в город Вашингтон": в соборе России спели про атомные бомбардировки США

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      Хор в Исаакиевском соборе
      Хор в Исаакиевском соборе / Скриншот из видео

      В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга ко дню российского "дня защитника Отечества" хор спел песню о бомбардировке Вашингтона.

      Хор спел песню "На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих" Андрея Козловского, который создавал свои композиции в сатирической форме для пропаганды в СССР. Такую информацию в социальной сети Facebook разместил источник "Лентач".

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      В песне говорится, что советские солдаты готовы уничтожить другую страну "за три рубля". Кроме этого, хористы в игривой форме исполняли такие строки:

      На подводной лодочке с атомным моторчиком,
      Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн,
      Пересек Атлантику и зову наводчика:
      "Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!"

      Часть россиян в социальных сетях заявила, что исполнение этой песни на 23 февраля является дерзким и воинственным поступком. Однако большинство одобряет произведение и считает его актуальным и сегодня.

      Смотрите полное видео исполнения песни в Исаакиевском соборе:

       

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      Теги: Новости России Новости США Курьезные новости
      Источник: 24 Канал
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