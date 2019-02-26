"Целься в город Вашингтон": в соборе России спели про атомные бомбардировки США
В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга ко дню российского "дня защитника Отечества" хор спел песню о бомбардировке Вашингтона.
Хор спел песню "На подводной лодочке, или о зарплате военнослужащих" Андрея Козловского, который создавал свои композиции в сатирической форме для пропаганды в СССР. Такую информацию в социальной сети Facebook разместил источник "Лентач".
Читайте также: Во Вьетнаме двойники Трампа и Ким Чен Ына разгуливали по городу и давали интервью: фото
В песне говорится, что советские солдаты готовы уничтожить другую страну "за три рубля". Кроме этого, хористы в игривой форме исполняли такие строки:
На подводной лодочке с атомным моторчиком,
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн,
Пересек Атлантику и зову наводчика:
"Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!"
Часть россиян в социальных сетях заявила, что исполнение этой песни на 23 февраля является дерзким и воинственным поступком. Однако большинство одобряет произведение и считает его актуальным и сегодня.
Смотрите полное видео исполнения песни в Исаакиевском соборе:
Выбор редакции
-
ГМО-дети из Китая, кроме иммунитета к СПИДу, могли получить еще и суперспособностисегодня , 12:41
-
Россия – прочь: в Симферополе вывесили баннер с призывом к оккупантам убраться из Крымасегодня , 11:36
-
Как после отказа Maruv будут выберать представителя Украины на Евровидении 2019: объяснение НОТУсегодня , 11:23