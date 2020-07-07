В Украине резко выросли цены на топливо: какова сейчас его цена на АЗС
За период выходных, то есть с 3 по 6 июля, в Украине резко подскочили цены на горючее. Цены на бензин подскочили примерно на 20 копеек за литр, а в некоторых местах – и на 50.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".
Ранее Цены на бензин и дизель в Украине продолжают снижаться: цифры
В целом средняя стоимость бензина и дизельного топлива выросла на 40 – 50 копеек за литр.
Цены в сети WOG:
- Цены на все виды топлива выросли на 50 копеек;
- За А-92 и ДТ теперь надо заплатить до 24,49 гривны за литр.
- За бензин марки А-95 – 25,49 гривны за литр.
Обратите внимание! На предыдущей неделе WOG в течение двух дней поднял цены на все топливо на 30 и 20 копеек за литр.
Цены в сети Glusco:
- Стоимость топлива выросла в среднем на 40 копеек за литр.
- За А-92 – до 20,35 гривны за литр;
- За А-95 – до 24,35 гривны за литр;
- За ДТ – 22,35 гривны за литр.
Сеть "БРСМ-Нафта":
- Здесь повысили стоимость на 20 копеек на весь бензин.
- На дизельное топливо цена выросла на 25 копеек.
Кроме того, за выходные на 30 копеек за литр выросли цены на все топливо в сетях Mango, Amic и UPG.
Что известно о росте цен на горючее
- Рост розничных цен начался еще 29 июня. В последний раз до этого крупные розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ больше года назад – в апреле 2019 года.
- В течение июня цены на бензин в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 гривен за литр).
- За первую неделю июля оптовые цены выросли еще на 5%.