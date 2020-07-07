За период выходных, то есть с 3 по 6 июля, в Украине резко подскочили цены на горючее. Цены на бензин подскочили примерно на 20 копеек за литр, а в некоторых местах – и на 50.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

Ранее Цены на бензин и дизель в Украине продолжают снижаться: цифры

В целом средняя стоимость бензина и дизельного топлива выросла на 40 – 50 копеек за литр.

Цены в сети WOG:

Цены на все виды топлива выросли на 50 копеек;

За А-92 и ДТ теперь надо заплатить до 24,49 гривны за литр.

За бензин марки А-95 – 25,49 гривны за литр.

Обратите внимание! На предыдущей неделе WOG в течение двух дней поднял цены на все топливо на 30 и 20 копеек за литр.

Цены в сети Glusco:

Стоимость топлива выросла в среднем на 40 копеек за литр.

За А-92 – до 20,35 гривны за литр;

За А-95 – до 24,35 гривны за литр;

За ДТ – 22,35 гривны за литр.

Сеть "БРСМ-Нафта":

Здесь повысили стоимость на 20 копеек на весь бензин.

На дизельное топливо цена выросла на 25 копеек.

Кроме того, за выходные на 30 копеек за литр выросли цены на все топливо в сетях Mango, Amic и UPG.

Что известно о росте цен на горючее