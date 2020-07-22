Газ для населения подорожал: какая цена в июле
"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения в июле более чем на 7% по сравнению с июнем. Теперь кубометр газа стоит 2,30 гривны.
Стоимость газа возрастет после длительного падения. Об этом свидетельствует информация на сайте "Нафтогаза".
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Цена газа в июле 2020 года составит 2 297,53 гривны за тысячу кубометров,
– говорится в сообщении.
Это без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам.
То есть по сравнению с июнем цена возрастет на 7,2% (на 155,25 гривны за 1000 кубометров).
Цена на газ для населения в июле 2020 / Скриншот с сайта "Нафтогаза"
Изменения цен на газ: что известно
- В апреле цены упали на 15%, а в мае на 21%. Причина – финансовый кризис, вызванный пандемией коронавируса.
- Глава правления компании Андрей Коболев объяснял, что в ситуации, когда поставщикам некуда сбывать товар, а нефть имела отрицательную стоимость, цена только продолжать снижаться.
- В июне снова было падение цены – на 6%. Тогда тысяча кубометров стоила 2 142,28 гривны.
- Напомним, что с января 2020 года стоимость газа для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), определяется по новой формуле. Формула учитывает цену на голландском газовом хабе (ТТF).
- Однако с 1 августа Украина перейдет на рыночные цены на газ для населения, а "Нафтогаз" не будет поставлять газ по фиксированным ценам.
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