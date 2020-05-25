Цена на газ опять снизилась: теперь для промышленности – сколько будет стоить голубое топливо

В июне стоимость газа для промышленных потребителей снизится более чем на 23–26%. Таким образом, его стоимость составит от 2 713 гривен до 3 182 гривен за тысячу кубометров. Но это без учета НДС и расходов на транспортировку.

Об этом свидетельствуют данные "Нафтогаза". В частности, украинский оператор обнародовал прейскурант на природный газ для промышленных потребителей на период поставки с 1 по 30 июня 2020 года. Соответствующая информация появилась на сайте Нафтогаза.

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Какой будет цена на газ для промышленных потребителей в июне (за 1 тысячу кубических метров)

Месячные объемы использования природного газа – от 50 тысяч кубических метров и без задолженности и при условии предварительной оплаты до периода поставки (говорится про календарный месяц)

Без НДС – 2 713 гривен.

С НДС – 3 255,6 гривны.

Стоимость НДС – 542,6 гривны.

При условии оплаты в течение или после периода поставки газа (говорится про календарный месяц) и когда месячные объемы использования природного газа – до 50 тысяч кубических метров (включительно)

Без НДС – 3 182 гривны.

С НДС – 3 818,4 гривны.

Стоимость НДС – 636,40 гривны.

К теме В "Нафтогазе" ожидают дальнейшее падение цен на газ для населения

Заметим, что в мае оптовая цена на газ для населения снижена на 21%. Итак, для бытовых пользователей он будет стоить 2,3 гривны за кубометр. Но в эту сумму не входят НДС, наценки газсбытов и затраты на транспортировку.