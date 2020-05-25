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Цена на газ опять снизилась: теперь для промышленности – сколько будет стоить голубое топливо

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В июне цена на газ для промышленности снизится более чем на 20%: что известно
В июне цена на газ для промышленности снизится на 20%, – Нафтогаз / UA.NEWS

В июне стоимость газа для промышленных потребителей снизится более чем на 23–26%. Таким образом, его стоимость составит от 2 713 гривен до 3 182 гривен за тысячу кубометров. Но это без учета НДС и расходов на транспортировку.

Об этом свидетельствуют данные "Нафтогаза". В частности, украинский оператор обнародовал прейскурант на природный газ для промышленных потребителей на период поставки с 1 по 30 июня 2020 года. Соответствующая информация появилась на сайте Нафтогаза.

Советуем ознакомиться Тарифы на газ в июне 2020: сколько заплатят украинцы

Какой будет цена на газ для промышленных потребителей в июне (за 1 тысячу кубических метров)

Месячные объемы использования природного газа – от 50 тысяч кубических метров и без задолженности и при условии предварительной оплаты до периода поставки (говорится про календарный месяц)

  • Без НДС – 2 713 гривен.
  • С НДС – 3 255,6 гривны.
  • Стоимость НДС – 542,6 гривны.

При условии оплаты в течение или после периода поставки газа (говорится про календарный месяц) и когда месячные объемы использования природного газа – до 50 тысяч кубических метров (включительно)

  • Без НДС – 3 182 гривны.
  • С НДС – 3 818,4 гривны.
  • Стоимость НДС – 636,40 гривны.

К теме В "Нафтогазе" ожидают дальнейшее падение цен на газ для населения

Заметим, что в мае оптовая цена на газ для населения снижена на 21%. Итак, для бытовых пользователей он будет стоить 2,3 гривны за кубометр. Но в эту сумму не входят НДС, наценки газсбытов и затраты на транспортировку.

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Деньги Тарифы на газ Рынок газа Газ Нафтогаз
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