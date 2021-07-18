Газ дорожает: сколько украинцам придется платить, чтобы обогреть дом зимой

Цена на газ в Европейском Союзе бьет рекорды. Стоимость тысячи кубометров уже превышает 400 долларов. В то же время в первой половине мая была меньше чем 290. Все из-за шантажа России вокруг "Северного потока-2". Украинцы также почувствуют удар по карману.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко пояснил, что якобы Кремль хочет как можно быстрее запустить газопровод, поэтому повышает цену на голубое топливо для европейцев. Впрочем, это влияет непосредственно и на украинского потребителя.

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Уже осенью в Украине ожидают повышения стоимости голубого топлива на 30%, а то и все 70%. Все зависит от региона. Новые цены поставщики обнародуют в сентябре, а уже в октябре, по прогнозам экспертов, подорожает отопление и горячая вода.

Что влияет на тариф

На тариф влияет не только стоимость газа в Европе и расходы на его транспортировку в Украину.

"Второй момент, который существенно влияет на тариф на тепло — это преодоление коллизии с 2018 года, когда невозможно было четко понять, кто устанавливает цены на тепло для предприятий коммунальной энергетики. Сейчас НКРЭКУ полностью передало установление тарифов на местные уровни", – пояснил экономист Олег Пендзин.

Также не стоит забывать, что к стоимости тарифа добавился показатель распределения газа. Поэтому в совокупности этих факторов – повышение тарифа неизбежно.

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Скачок в 60 – 70%

Впрочем, подорожание газа будет происходить индивидуально по регионам. Ожидают, что стоимость голубого топлива прыгнет на 60 – 70%.

Глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры при Киевской городской государственной администрации Олег Попенко заявил, что сделали расчеты и ориентируются поднять тарифы в таких населенных пунктах:

Тернополь – на 70%;

Староконстантинов – на 63%;

Одесса – 56%;

Кременчуг – 53%.

Цена на газ в Киеве

Что касается Киева, то цена на газ вырастет до 40%. По расчетам "Укртрансгаза", чтобы обогреть однокомнатную квартиру осенью, ее владельцам надо будет заплатить в среднем до 2 тысяч гривен. Двухкомнатную – более 3 тысяч, а трехкомнатную – 4 тысячи.

Неподъемные для украинцев цены

По словам экспертов, такой рост стоимости коммунальных услуг станет неподъемным для украинцев и приведет к наращиванию долгов. Они на сегодня и так насчитывают примерно 70 миллиардов гривен среди потребителей и еще 100 миллиардов задолжали компании-поставщики услуг.

Сейчас парламент разрешил реструктуризировать долги последних, однако окончательное решение – за правительством и НКРЭКУ.

Если Кабмин и НКРЭКУ не реализуют соответствующих решений, то тогда долги будут расти и в дальнейшем,

– заявил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

По мнению экспертов, решать проблему с поднятием тарифов может возвращение к ручному регулированию цен.

Однако отказ от свободного рынка газа уже показал, что в результате мы можем иметь проблемы с Международным валютным фондом. Поэтому на такое власть вряд ли пойдет в условиях увеличения дефицита бюджета и отсутствия нового транша от кредитора.

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"Подорожание является неизбежным для тех, кто сидит на центральном отоплении. Также для тех, кто отапливается от центрального электричества. Подорожание наверняка является неизбежным для всех граждан Украины, которые накручивают что-то по счетчику", – отметил Пендзин.

В то же время до конца 2021 года повышение цен на газ точно не ударит по потребителям, которые покупают голубое топливо по годовому фиксированному тарифу. Они почувствуют рост цен лишь по окончанию их контрактов.

Однако уже очевидно, что повышение стоимости коммунальных услуг приведет еще и к увеличению потребностей украинцев в субсидиях, а значит и дополнительных расходах из государственного бюджета на это.