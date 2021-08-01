Об этом сказал председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Он заверил, что вместо импорта нужно заняться экспортом газа.

К теме Тарифы на газ в августе 2021 года: какая цена у разных поставщиков

По словам Витренко, цена на газ может снизиться до 11 – 12 гривен за куб. Он считает, что для этого есть 2 пути:

или чтобы в Украине было больше газа, чем мы потребляем газа собственной добычи;

или чтобы газ через Украину шел в Европу.

Газ не только из России

Он добавил, что газ должен быть не только из России, но и из других восточных стран.

Чтобы Украина была таким настоящим физическим хабом – это тоже то, над чем мы работаем,

– заявил Витренко.

Справка. Цена на газ растет. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснял, что причина в том, что Кремль хочет как можно быстрее запустить газопровод.

Для того, чтобы Украина смогла экспортировать газ, необходимо уменьшить его неэффективное потребление. Витренко назвал централизованное теплоснабжение одним из наиболее проблемных секторов, который потребляет газ.