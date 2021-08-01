Об этом сказал председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Он заверил, что вместо импорта нужно заняться экспортом газа.

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По словам Витренко, цена на газ может снизиться до 11 – 12 гривен за куб. Он считает, что для этого есть 2 пути:

  • или чтобы в Украине было больше газа, чем мы потребляем газа собственной добычи;
  • или чтобы газ через Украину шел в Европу.

Газ не только из России

Он добавил, что газ должен быть не только из России, но и из других восточных стран.

Чтобы Украина была таким настоящим физическим хабом – это тоже то, над чем мы работаем,
– заявил Витренко.

Для того, чтобы Украина смогла экспортировать газ, необходимо уменьшить его неэффективное потребление. Витренко назвал централизованное теплоснабжение одним из наиболее проблемных секторов, который потребляет газ.