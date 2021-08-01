Цена на газ в Украине может снизиться: Витренко назвал условие
Источник:"Радио Свобода"
В Украине может снизиться цена на газ. Однако это произойдет лишь при определенных условиях. В частности, если Украина перестанет импортировать газ.
Об этом сказал председатель правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Он заверил, что вместо импорта нужно заняться экспортом газа.
К теме Тарифы на газ в августе 2021 года: какая цена у разных поставщиков
По словам Витренко, цена на газ может снизиться до 11 – 12 гривен за куб. Он считает, что для этого есть 2 пути:
- или чтобы в Украине было больше газа, чем мы потребляем газа собственной добычи;
- или чтобы газ через Украину шел в Европу.
Газ не только из России
Он добавил, что газ должен быть не только из России, но и из других восточных стран.
Чтобы Украина была таким настоящим физическим хабом – это тоже то, над чем мы работаем,
– заявил Витренко.
Для того, чтобы Украина смогла экспортировать газ, необходимо уменьшить его неэффективное потребление. Витренко назвал централизованное теплоснабжение одним из наиболее проблемных секторов, который потребляет газ.