В августе стоимость газа выросла на 9%: какая цена сейчас
"Нафтогаз" установил на август 2020 стоимость газа на уровне 3,24 гривны за кубометр. Таким образом с июля цена голубого топлива выросла на 27 копеек за кубометр.
В процентном отношении рост стоимости газа составляет 9%. Новую стоимость газа назвала государственная компания "Нафтогаз".
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Компания объясняет рост стоимости голубого топлива тем, что рынок входит в сезон высоких цен. Так традиционно происходит перед началом отопительного сезона.
К слову, с 1 августа в Украине стартовал последний этап реформы рынка газа. Отныне украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика газа, в зависимости от их предпочтений.
Так же произойдет и переход к рыночной стоимости газа. Отныне каждый поставщик устанавливать ее самостоятельно. "Нафтогаз", как один из игроков на рынке, устанавливать стоимость газа только для своих потребителей.
Как менялась цена на газ с начала года?
- В феврале украинцы заплатили за потребленный в марте газ по тарифу 5,86 гривны за кубометр, что на 15% дороже, чем в январе.
- В апреле из-за кризиса цены упали на 15%, в мае – еще на 21%.
- В июне стоимость снизилась еще на 6%.
- А в июле цена начала расти. Она увеличилась на 7% – до 2 297,53 гривны за тысячу кубометров.
Как формируется цена на газ?
С 1 августа 2020 ни "Нафтогаз", ни Кабинет Министров цены на газ для населения непосредственно устанавливать не будут, потому что цены будут рыночные. То есть будет действовать принцип импортного паритета. Украина будет покупать газ на немецком или нидерландском хабе. К этой цене прибавят стоимость транспортных услуг.