"Нафтогаз" установил на август 2020 стоимость газа на уровне 3,24 гривны за кубометр. Таким образом с июля цена голубого топлива выросла на 27 копеек за кубометр.

В процентном отношении рост стоимости газа составляет 9%. Новую стоимость газа назвала государственная компания "Нафтогаз".

К слову Цены на электроэнергию в Украине упали: но все равно остаются самыми высокими в Европе

Компания объясняет рост стоимости голубого топлива тем, что рынок входит в сезон высоких цен. Так традиционно происходит перед началом отопительного сезона.

К слову, с 1 августа в Украине стартовал последний этап реформы рынка газа. Отныне украинцы смогут самостоятельно выбирать поставщика газа, в зависимости от их предпочтений.

Так же произойдет и переход к рыночной стоимости газа. Отныне каждый поставщик устанавливать ее самостоятельно. "Нафтогаз", как один из игроков на рынке, устанавливать стоимость газа только для своих потребителей.

Как менялась цена на газ с начала года?

В феврале украинцы заплатили за потребленный в марте газ по тарифу 5,86 гривны за кубометр, что на 15% дороже, чем в январе.

В апреле из-за кризиса цены упали на 15%, в мае – еще на 21%.

В июне стоимость снизилась еще на 6%.

А в июле цена начала расти. Она увеличилась на 7% – до 2 297,53 гривны за тысячу кубометров.