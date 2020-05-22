В мае цены на газ снизили на 21%: сколько стоит голубое топливо

В мае 2020 года оптовая цена на газ для населения была снижена на 21%. Таким образом в этом месяце для бытовых пользователей он будет стоить всего 2,3 гривны за кубометр.

О снижении стоимости голубого топлива сообщает НАК "Нафтогаз".

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Что интересно, за год стоимость газа в Украине сократилась почти на 2 трети. То есть в мае 2020 года, если сравнивать с аналогичным месяцем прошлого года, цена снизилась на 62%.

Только с начала года стоимость газа в Украине снизилась на 51%. В компании объясняют, что такое резкое падение стоимости энергоносителей спровоцировано мировым экономическим кризисом.

По данным аналитиков "Нафтогаза", в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа. Там скопилось более 17,5 миллиардов кубометров голубого топлива.

Ценовая ситуация на рынке способствует намерениям правительства либерализовать рынок газа для населения с 1 июля этого года. В межотопительный сезон предпосылок для роста цен значительно меньше, чем в холодное время года,

– подчеркнул председатель правления компании Андрей Коболев.

Он выразил убеждение, что существующие предпосылки позволят безболезненно для потребителей перейти к свободному рынку газа в Украине.

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На самом деле снижении тарифов на газ в "Нафтогазе" прогнозировали еще раньше. Хотя в апреле цены и так упали на 15%. Все из-за мирового финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Андрей Коболев тогда объяснял, что в ситуации, когда поставщикам некуда сбывать товар, а нефть имела отрицательную стоимость, цена только будет продолжать снижаться.