На Киевщине в селе Заворичи 29 мая произошла ужасная авария. Погибла пассажирка авто – 16-летняя девушка. Водителя, который ехал за рулем нетрезвым, задержали.

Водитель не справился с управлением

22-летний водитель автомобиля превысил скорость и не справился с управлением. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в фейсбуке.

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Девушка погибла на месте

Автомобиль выехал на встречную обочину и врезался в дерево. 16-летняя девушка, которая была на пассажирском сиденье, погибла на месте.

Как установили правоохранители, мужчина за рулем был нетрезв, также у него не было водительского удостоверения. Сейчас горе-автомобилист находится в изоляторе временного содержания.

По факту ДТП начали уголовное производство

Полиция начала уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения или управления транспортом. Если мужчину признают виновным, ему грозит от 3 до 8 лет заключения с лишением водительских прав до 3 лет или без такового.