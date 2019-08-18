Цена Brexit: Британии грозит дефицит топлива, лекарств и продовольствия

Британское правительство может взять курс на выход из Европейского Союза без соглашения. Согласно прогнозам, такие действия могут привести к тяжелым экономическим последствиям.

Официальные правительственные документы с соответствующими экономическими прогнозами попали в издание The Sunday Times.

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В этих документах аналитики дают оценку готовности Лондона к жесткому Brexit. В прогнозе изложен не худший, а наиболее вероятный сценарий. В издании считают, что сам факт разработки таких документов свидетельствует о твердых намерениях премьер-министра Бориса Джонсона.

Что такое Brexit и почему он жесткий?Brexit – на английском Britain "Британия" + Exit "выход". Великобритания должна была покинуть Европейский союз еще 29 марта 2019 года. Однако, после трех провальных голосований по принятию соглашения относительно Brexit, сроки перенесли на 31 октября.



Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал, что соглашение о выходе из ЕС должно быть более жестким, чем то, которое заключила его предшественница Тереза Мэй, потому что парламент ее не поддержал. Джонсон настаивает, что если Евросоюз не согласует новое соглашение, то Великобритания вынуждена будет выйти из Европейского Союза без всяких соглашений.

Согласно документам, выход страны из ЕС без соглашения грозит кризисом работы портов, жесткой границей с Ирландией и ростом расходов на социальное обеспечение. 85% грузовиков, пересекающих Ла-Манш, могут оказаться не готовыми к прохождению таможни во Франции.

Сбои в работе транспорта могут длиться три месяца, пока не наладится поток. Из-за задержки на границе в стране может начаться дефицит топлива, медикаментов и пищевых продуктов. А установление жесткой границы с Ирландией может привести к протестам, перекрытию дорог и обострению отношений между странами.

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