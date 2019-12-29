Цена электроэнергии Бурштынского энергоострова впервые ниже цены Объединенной энергосистемы

Средневзвешенная цена электроэнергии "на рынке в сутки вперед" (РСВ) в торговой зоне Бурштынского острова (БУОС) 29 декабря составила 1131,30 грн/МВт-час. В то же время такой же показатель в торговой зоне Объединенной энергосистемы Украины был 1 196,52 грн/МВт-час. То есть, почти на 5% выше.

Фактически, это означает, что во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях электроэнергия подешевеет. Об этом говорится на сайте ГП "Оператор рынка".

Ранее цена электроэнергии в торговой зоне Бурштынского энергоострова всегда была выше цены в торговой зоне ОЭС Украины. Это связано с тем, что 90% электроэнергии в БУОС производит одна Бурштынская ТЭС, которая входит в "ДТЭК Западэнерго" Рината Ахметова.

С момента запуска оптового рынка электроэнергии средневзвешенная цена в БУОС в разные периоды была выше цен в ОЭС Украины на 13 – 60 процентов.

В связи с этим в октябре Антимонопольный комитет (АМКУ) открыл антимонопольное расследование о злоупотреблении монопольным положением "ДТЭК Западэнерго" в торговой зоне БУОС.

Что такое Бурштынский энергоостров

Это часть энергосистемы Украины, условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской электростанции, вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Всего на этой территории проживает около 3 миллионов украинцев.

Бурштынский энергоостров отключен от энергосистемы Украины.

Он выделен из ОЭС Украины в 2002 году как пилотный проект для интеграции с объединенной европейской энергосистемой. ОЭС Украины работает синхронно со странами бывшего СССР: Россией, Беларусью и Молдовой.