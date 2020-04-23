15:06
23 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      ОККО, WOG и Glusco снизили цены на бензин и дизель: цифры

      - Читати новину українською
      ОККО, WOG и Glusco снизили цены на бензин и дизель / unsplash.com

      Одни из крупнейших сетей заправочных станций ОККО, WOG и Glusco 23 апреля в очередной раз снизили цены на топливо. Подешевели А-95, А-92 и дизельное топливо.

      Цена на топливо на трех этих заправках опустилась на 50 копеек. Об этом сообщает портал enkorr со ссылкой на мониторинговые данные "Консалтинговой группы А-95".

      Перед тем Цена на бензин и дизтопливо в Украине падает: таких отметок не было с 2014 года

      Цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях ОККО и WOG опустились до 24,49 гривны за литр, на бензин А-95 – до 25,49 грн за литр.

      Также 23 апреля сразу на 1 гривну снизила цены сеть Glusco. Бензин А-92 и дизтопливо в этой сети продают по 21,95 гривны за литр, А-95 – по 22,95.

      Важно. В Украине стремительно падает оптовая цена на бензин и дизельное топливо. Эксперты утверждают, что таких цен не было с 2014 года и стоит ожидать значительного удешевления цен на заправках.

      Топливо также подешевело в таких региональных сетях:

      • "Параллель" (Запорожье),
      • "Автотранс" (Полтава),
      • "Кворум-Нафта" (Николаев),
      • "Катрал" (Одесса)
      • SKY (Днепр).

      Аналитики считают, что цены на бензин и дизельное топливо снизились благодаря уменьшению стоимости нефти и за счет увеличенного предложения топлива.

      Эксперты "Консалтинговой группы А-95" ожидают, что бензин и дизель<Как обвал цен на нефть повлияет на топливный рынок / Инфографика 24 канала"> продолжат дешеветь в розничной продаже. Однако, сдерживать это будет падение спроса и, соответственно, розничных продаж из-за карантина в среднем на 30–40%.


      Как обвал цен на нефть повлияет на топливный рынок / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Горючее Авто нефть Обвал цен на нефть
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 15:03 Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста
      Олександр Бевза
      сегодня , 15:00 Выстрел Коломойского в Украину, или Какие последствия будут после законопроекта о НАБУ
      Ярослав Юрчишин