ОККО, WOG и Glusco снизили цены на бензин и дизель: цифры

Одни из крупнейших сетей заправочных станций ОККО, WOG и Glusco 23 апреля в очередной раз снизили цены на топливо. Подешевели А-95, А-92 и дизельное топливо.

Цена на топливо на трех этих заправках опустилась на 50 копеек. Об этом сообщает портал enkorr со ссылкой на мониторинговые данные "Консалтинговой группы А-95".

Перед тем Цена на бензин и дизтопливо в Украине падает: таких отметок не было с 2014 года

Цены на бензин А-92 и дизельное топливо на станциях ОККО и WOG опустились до 24,49 гривны за литр, на бензин А-95 – до 25,49 грн за литр.

Также 23 апреля сразу на 1 гривну снизила цены сеть Glusco. Бензин А-92 и дизтопливо в этой сети продают по 21,95 гривны за литр, А-95 – по 22,95.

Важно. В Украине стремительно падает оптовая цена на бензин и дизельное топливо. Эксперты утверждают, что таких цен не было с 2014 года и стоит ожидать значительного удешевления цен на заправках.

Топливо также подешевело в таких региональных сетях:

"Параллель" (Запорожье),

"Автотранс" (Полтава),

"Кворум-Нафта" (Николаев),

"Катрал" (Одесса)

SKY (Днепр).

Аналитики считают, что цены на бензин и дизельное топливо снизились благодаря уменьшению стоимости нефти и за счет увеличенного предложения топлива.

Эксперты "Консалтинговой группы А-95" ожидают, что бензин и дизель<Как обвал цен на нефть повлияет на топливный рынок / Инфографика 24 канала"> продолжат дешеветь в розничной продаже. Однако, сдерживать это будет падение спроса и, соответственно, розничных продаж из-за карантина в среднем на 30–40%.



Как обвал цен на нефть повлияет на топливный рынок / Инфографика 24 канала