Цена на борщевой набор может снизиться через год, и это не сенсация, – EastFruit

Лук, картофель, морковь, свекла и другие овощи, необходимые для приготовления борща, в начале мая 2019 года стремительно подорожали. Эксперты из EastFruit объяснили, в чем причина, и почему в этом нет ничего сенсационного.

Стремительно выросли цены на овощи в весеннем сезоне 2019 года в Украине из-за низкого урожая, вызванного неблагоприятными погодными условиями. Но через год борщевой набор может стоить уже в 10-15 раз меньше, и в этом тоже нет сенсации. Об этом говорится в аналитическом материале EastFruit.

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Однако низкой цены на овощи весной 2020 года можно ожидать лишь при условии, если в период выращивания нового урожая не будет погодных аномалий.

Почему весной 2019 в Украине высокие цены на овощи

В 2018 году летом была засуха и аномальная жара. Именно поэтому урожай не выдался таким, как ожидали, да и качество продуктов оставляет желать лучшего. Особенно лука, который выращивают в основном в южных регионах страны. Но так же и картофеля из центральных и северных регионов.

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Из-за его плохого качества пришлось увеличивать расходы на хранение в овощехранилищах. Все это, в свою очередь, повышает рыночную цену овощей. Причем оптовая цена картофеля длительное время даже была ниже себестоимости производства и хранения.



Неурожай и уменьшение предприятий на рынке – главные причины высокой цены на овощи

Еще один фактор, который повлиял на рост цены: многие украинские предприятия, которые занимались выращиванием овощей, в 2018 году вышли из бизнеса или резко сократили производственные площади. Так как не получали прогнозируемую прибыль несколько лет подряд.

Не получали потому, что внутренний рынок сбыта потерял Крым и оккупированную Россией часть Донбасса. "Именно там этих товаров выращивали мало, цены были высокими, и потребителей было много", – пояснили в EastFruit.

К слову, обычно Украина покрывает дефицит овощей экспортом из Польши и других стран ЕС. Однако в 2019 году в ЕС также заметен недостаток овощей.

Евросоюз является крупным экспортером лука. А также картофеля, моркови и других овощей. Но из-за неурожая объем экспорта существенно уменьшился. Даже MacDonald's был вынужден пересмотреть свои жесткие требования к картофелю фри в ЕС, поскольку его было катастрофически мало, и качество продукции было очень низким,

– сказал руководитель "Украинской плодоовощной ассоциации" Федор Рыбалко.

Именно поэтому украинские импортеры овощей впервые начали закупать овощи (и прежде всего лук) в странах Центральной Азии. Что значительно дороже, чем с ЕС, а следовательно, и сказалось на цене для украинского потребителя.

Что изменится в следующем сезоне? По данным EastFruit, площади под выращивание овощей существенно увеличат. Поэтому, если летом 2019 года не будет аномальной жары и засухи, то в 2020 году стоит ожидать даже перепроизводства и, соответственно, снижения цен.