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      Цена на дизельное топливо вырастет на 3,9 грн за литр, – Марунич

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      Дизельное топливо / goloskarpat.info

      В Украине может подорожать стоимость дизельного топлива и газа на заправках, если будет введена пошлина на импорт этих видов товаров.

      Пошлина составит 8,5% в этом году и вырастет до более 25% в 2024-ом. Таким образом, цена на дизель вырастет на 3 грн 90 коп. за 1 литр, сообщает "5 канал".

      По данным сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, такое положение дел может быть выгодным для отдельных производителей.

      Я бы на месте правительства по крайней мере бы существенно задумался. Не исключено, что речь идет о том, что он также действует в интересах внутреннего производителя. У нас это Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Как нам известно – контролируется структурами господина Коломойского. Вот тут такие опасные вещи идут. Но в конце концов, за все эти, так сказать, небольшие презенты для господина Коломойского, в итоге заплатит потребитель,
      – заявил Марунич.

      При этом, по его словам, последствия роста пошлины лягут на плечи конечных потребителей – рядовых украинцев.

      "Дополнительное удорожание горюче-смазочных материалов ни к чему хорошему не приведет. Честно говоря, я не совсем понимаю логику правительства. К сожалению, можем иметь и явления дефицита на внутреннем рынке с соответствующим ростом цены. В конце концов, платит конечный потребитель, понимаете. Вот и вся история. Это не правительство платит эти деньги", – подчеркнул эксперт.

      Кроме того, подорожание топлива повлияет на общий уровень инфляции. Могут еще больше подорожать другие социально значимые товары, передает издание.

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      Теги: Финансы Горючее
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