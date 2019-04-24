Новая цена газа: станет ли дешевле с новым президентом

Премьер-министр Владимир Гройсман требует от "Нафтогаза" снизить цену на газ. В НАК объясняют, что не могут выполнять одновременно два противоположных по смыслу распоряжения Кабмина – о спеццене и о снижении. Команда будущего президента Владимира Зеленского также призывает правительство и "Нафтогаз" снизить цену газа. Кто кому не дает это сделать и есть ли для этого условия – разбирался 24 канал.

Последние четыре месяца цены на газ в Европе снижались, и сейчас цена на газ для населения Украины выше, чем цена газа на бирже в Европе, отметила в комментарии 24 канала амбасадор Международного Посольства женщин-предпринимателей Наталия Вальда.

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Член совета Реанимационного Пакета Реформ, Председатель общественного совета Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Виктор Таран согласился, что условия на мировом рынке газа сейчас вполне позволяют снизить его стоимость для украинцев.

Как пояснил в комментарии 24 канала СЕО компании ETG.UA Владимир Шведкий, рыночная цена на закупку и импортный паритет позволяет в первую очередь не увеличивать цену на газ и, возможно, удержать или провести небольшое снижение цены в 2 и 3 квартале 2019 года (напомним, с 1 мая цена на газ должна увеличиться до 9400 гривен за тысячу кубометров).

НАК "Нафтогаз" оперирует не месячной ценой, а кварталами, или отопительным/не отопительным сезонами. Цена действительно может падать на спотовом рынке (это цена на сегодняшний день), но на фьючерсном рынке (резерв на следующий период) 3 и 4 квартала она выше, учитывая рыночную конъюнктуру, поскольку газ – это сезонный товар: 8500 гривен за тысячу кубических метров и 8800 соответственно,

– уточнил Шведкий.

Значит, уменьшить стоимость газа можно. Но когда, как и кто это будет делать?



Гройсман с Коболевым "воюют" за цену газа для украинцев

Вопрос цены на газ в Украине сегодня более политический, чем экономический, отметила Наталья Вальда. Она напомнила – команда будущего президента Зеленского призвала НАК "Нафтогаз Украины" и Кабинет министров снизить цены для населения с 1 мая.

Однако, до сих пор действующим президентом является Петр Порошенко, а Владимир Зеленский еще не имеет полных полномочий. Если сейчас Порошенко и правительство будут блокировать решение о снижении цены газа – они таким образом продемонстрируют свое противостояние новому президенту и возможности немедленно облегчить состояние с газом в пределах реального на настоящее время. Поэтому, в интересах самого Петра Порошенко и правительства способствовать снижению стоимости газа для населения уже именно сейчас,

– считает предприниматель.

По мнению Виктора Тарана, судя по заявлению штаба Зеленского, складывается впечатление, что его команда пытается приписать себе заслугу тяжелых двухнедельных переговоров между правительством и "Нафтогазом". Если цена на газ для населения опустится с 1 мая – это будет персональная заслуга Гройсмана и Коболева, считает эксперт.

А попытки будущего президента заработать "политические баллы" на заслугах других могут сыграть в минус Зеленскому, поскольку все прекрасно понимают, что он не имеет никакого отношения к снижению цены на газ, отметил Таран.

Эксперт Центра структурной политологии "Выбор" Лилия Брудницкая считает, что МВФ не будет настаивать именно на повышении цены на газ, поскольку высокие тарифы выгодны, прежде всего, украинским коррупционерам и отдельным их внешним партнерам.

Владимир Шведкий напомнил, что позиция МВФ не в уровне цены, а в модели рыночного ценообразования. Если на сегодня рыночный паритет позволяет снижать цену, тогда это имеет согласованную позицию с МВФ.

Последние 10 лет МВФ требует от украинской власти установить рыночную цену на газ для населения. Соответственно, если цена на газ опустится из-за мировой конъюнктуры, а не из-за политических мотивов чиновников, МВФ не будет возражать против соответствующих действий правительства и Нафтогаза,

– детализировал Виктор Таран.

По словам экспертов понятно, что у МВФ нет особых требований относительно повышения газовых тарифов.

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По мнению Лилии Брудницкой, делать наши чиновники должны следующее.

Правительству стоит принять к сведению результаты аудита НАК "Нафтогаз Украины" Счетной палатой, обратиться в суд от имени украинского народа на руководство НАКа о злоупотреблениях служебным положением, хищениях в особо крупных размерах и нанесении ущерба государству.

"А Зеленский мог бы остановить все нормативные акты, в том числе местные, о повышении тарифов, инициировать независимый аудит. Проверить деятельность НКРЭ КП (даты поручения). Собрать СНБО на экстренное заседание с повесткой дня: "Искусственно завышенные тарифы на ЖКХ-услуги как фактор дестабилизации Украины". Дать поручение СБУ расследовать, не было ли измены Родине в действиях руководства НКРЭ КП, "Нафтогаза", отдельных чиновников и премьер-министра лично, а также возможные связи с зарубежными коррупционерами", – перечислила возможные действия Брудницкая.



Будем ли греться следующей зимой не за все деньги – вопрос

Владимир Шведкий отметил – правительство взяло на себя определенные обязательства по рыночной цене на газ в 1-2 квартале, поэтому модель рыночного ценообразования вряд ли кто-то будет нарушать.

А Лилия Брудницкая убеждена, что при наличии политической воли на снижение стоимости газа нужно максимум полтора часа вместе с обеденным перерывом.

Гройсман сказал – и 30 копеек НАК сбросил. Это быстро: Верховная Рада безотлагательно рассматривает соответствующие проекты, голосует, президент подписывает и – к выполнению. Но Верховная Рада действующего созыва вряд ли способна на подобное самоотречение. С другой стороны, избранный президент после инаугурации может быть скованным действующей коалицией, беспорядком в энергетической сфере и финансовыми проблемами страны,

– уточнила Брудницкая.

По ее мнению, было бы эффектно во время церемонии вступления в должность объявить о снижении тарифов, но без соответствующих механизмов, без резких решений и, главное, без мощной команды это проблематично: озвученное решение просто не будет выполняться, как в Киеве не выполняется решение судов об отмене завышенных тарифов на содержание придомовых территорий. Снижение тарифов ЖКХ должно обязательно сопровождаться посадками виновных, уверена Брудницкая, а ныне силовые структуры еще возглавляют креатуры апологетов высоких тарифов. Владимиру Зеленскому будет чрезвычайно сложно даже подступиться к этому вопросу, плюс саботаж на местах. Поэтому можно снизить тарифы, но есть много "но". Скорее, не успеют, и вопрос будет отложен до октября, констатировала эксперт.

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В итоге – видим, что объективных причин для снижения стоимости газа для украинцев именно сейчас нет. Но в Украине газовая цена, любимое "дитя" наших популистов, никак не встанет на ровные рыночные ноги. Возможно, Зеленскому удастся давить на привыкших к газовым манипуляциям политиков, но для этого нужна согласованная командная работа.