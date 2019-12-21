Цена на газ будет меньше, если получится преодолеть кризис, – Гончарук

Цена на газ для населения в Украине может быть меньше, если переговоры с Россией о контракте по транзиту газа завершатся успешно. На сегодня же цены на газ для потребителей максимальные.

"Думаю, что на следующей неделе, а возможно, уже и на этой будут первые новости... И мы получим существенный прогресс... Цена уже сейчас меньше, чем в прошлом году, если вы посмотрите на платежку. И будет еще меньше, если у нас получится преодолеть кризис, связанный с прекращением контракта", – сказал в эфире телеканала "Интер" Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Важно: Украина и Россия договорились о транзите газа через украинскую территорию

Он подчеркнул, что Украине нужен транзит газа из России в Европу через свою территорию, поскольку это позволит значительно снизить стоимость газа для потребителей.

Что известно о контракте по транзиту газа

21 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины в Европу и урегулирования взаимных требований. Детали этих переговоров обнародуют 21 декабря. Отметим, что протокол – это еще не заключенный контракт на транзит газа.

Россия также согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решениям Стокгольмского арбитража по газовому делу.

Действующий контракт по транзиту газа истекает 31 декабря 2019 года. Предполагается, что новый контракт Украина и Россия подпишут сроком на 5 лет.