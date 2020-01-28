Цена на газ будет зависеть от стоимости газа на нидерландской бирже: что это означает

Правительство приняло решение привязать максимальный размер цены на газ для населения и теплокоммунэнерго к стоимости газа на голландском газовом хабе.

Постановление Кабмина опубликовали на Правительственном портале.

Читайте также: Снижение тарифов на газ вдвое: как новый контракт о транзите повлияет на Украину

Изменения будут учтены в платежках за газ уже за январь 2020 года.

Как стало? Постановление определяет, что цены на газ, который Нафтогаз продает населению и теплокоммунэнерго, не могут быть ниже средних цен на нидерландском газовом хабе TFF в течение 1-22 числа предыдущего месяца.

Как было раньше? В Украине максимальную стоимость газа привязывали к четырем ценовым показателям. К ценам на газ для промышленности, таможенной стоимости газа, цене на газ на "Украинской энергетической бирже", и цене на уровне 8,55 гривны за кубометр, закрепленной в постановлении Кабмина.

Обратите внимание! Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в Украине есть все предпосылки для уменьшения цен на газ. Это стало возможным благодаря подписанию газового договора с Россией.

Что известно о нидерландском газовом хабе?Является виртуальной торговой площадкой газа в Нидерландах.

Основное о газовом договоре