Цена на газ будет зависеть от стоимости газа на нидерландской бирже: что это означает
Правительство приняло решение привязать максимальный размер цены на газ для населения и теплокоммунэнерго к стоимости газа на голландском газовом хабе.
Постановление Кабмина опубликовали на Правительственном портале.
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Изменения будут учтены в платежках за газ уже за январь 2020 года.
Как стало? Постановление определяет, что цены на газ, который Нафтогаз продает населению и теплокоммунэнерго, не могут быть ниже средних цен на нидерландском газовом хабе TFF в течение 1-22 числа предыдущего месяца.
Как было раньше? В Украине максимальную стоимость газа привязывали к четырем ценовым показателям. К ценам на газ для промышленности, таможенной стоимости газа, цене на газ на "Украинской энергетической бирже", и цене на уровне 8,55 гривны за кубометр, закрепленной в постановлении Кабмина.
Обратите внимание! Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в Украине есть все предпосылки для уменьшения цен на газ. Это стало возможным благодаря подписанию газового договора с Россией.
Что известно о нидерландском газовом хабе?Является виртуальной торговой площадкой газа в Нидерландах.
Основное о газовом договоре
- "Нафтогаз" и "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт на транзит газа на 5 лет. Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре.
- Согласно новому контракту "Газпром" выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража.
- В ответ "Нафтогаз" отказался от исков к "Газпрому". В результате аресты с активов "Газпрома" в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге были сняты.