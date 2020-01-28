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      Цена на газ будет зависеть от стоимости газа на нидерландской бирже: что это означает

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      От чего будет зависеть стоимость газа в Украине / glavcom.ua

      Правительство приняло решение привязать максимальный размер цены на газ для населения и теплокоммунэнерго к стоимости газа на голландском газовом хабе.

      Постановление Кабмина опубликовали на Правительственном портале.

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      Изменения будут учтены в платежках за газ уже за январь 2020 года.

      Как стало? Постановление определяет, что цены на газ, который Нафтогаз продает населению и теплокоммунэнерго, не могут быть ниже средних цен на нидерландском газовом хабе TFF в течение 1-22 числа предыдущего месяца.

      Как было раньше? В Украине максимальную стоимость газа привязывали к четырем ценовым показателям. К ценам на газ для промышленности, таможенной стоимости газа, цене на газ на "Украинской энергетической бирже", и цене на уровне 8,55 гривны за кубометр, закрепленной в постановлении Кабмина.

      Обратите внимание! Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в Украине есть все предпосылки для уменьшения цен на газ. Это стало возможным благодаря подписанию газового договора с Россией.

      Что известно о нидерландском газовом хабе?Является виртуальной торговой площадкой газа в Нидерландах.

      Основное о газовом договоре

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Цены Кабинет Министров Украины Нидерланды Тарифы на газ Нафтогаз Газ
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