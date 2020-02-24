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      Цена на газ для населения в феврале опустилась почти до четырехлетнего минимума

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      Газ для украинцев подешевел почти до четырехлетнего минимума / prm.ua

      Оптовая цена на газ для населения в феврале 2020 года составляет 3,95 тысячи гривен за тысячу кубометров. А это самая низкая стоимость, начиная с апреля 2016 года.

      О значительном удешевлении природного газа для украинцев, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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      В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищенных потребителей, составляет 3,95 тысячи гривен за тысячу кубометров,
      – говорится в сообщении.

      Это на 15% меньше, чем было в январе 2020 года. А также на 37% меньше, чем в феврале 2019 года. В "Нафтогазе" также отмечается, что цена на газ является самой низкой оптовой ценой компании с апреля 2016 года.

      Новая стоимость рассчитана "Нафтогазом" в соответствии с постановлением правительства и показывает рыночные тенденции снижения стоимости энергоресурсов.

      Отмечается, что клиенты, которые ранее приобрели газ на условиях предложения "Газовый запас", могут оплачивать поставки по февральской, сниженной цене. Неиспользованный остаток денег им вернут на счета в конце отопительного сезона.

      К слову, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев анонсировал, что в феврале компания пересмотрит цены на газ для потребителей. Однако существенное удешевление газа ожидает украинцев летом 2020 года.

      Что известно о новом постановлении Кабмина относительно газа? 24 января правительство ограничило цену газа для населения и теплокоммунэнерго стоимостью топлива на голландском газовом хабе ТТF. Цена может меняться – увеличиваться или уменьшаться. Все зависит от рыночной ситуации, баланса спроса и предложения, погодных условий.

      Утвержденный подход к расчету цены на газ для защищенных потребителей будет действовать до 30 апреля 2020 года. С 1 мая 2020 года должны полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

      Обратите внимание! В "Нафтогазе" анонсировали снижение цен на газ для промышленности. С 1 марта для этой категории потребителей газ станет дешевле почти на 15%. Минимальная цена составит 3 тысячи 981 гривну за тысячу кубометров, максимальная – 4 тысячи 606 гривен.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Тарифы Тарифы на газ Цены Нафтогаз Газ
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