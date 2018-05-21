Цена на газ для промышленных потребителей опять вырастет
НАК "Нафтогаз Украины" с 1 июня 2018 года повысит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты. Цена за 1 тысячу кубометров газа вырастет на 8,9% по сравнению с апрелем.
Об этом пишет Енергореформа.
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Цена вырастет на 810 гривен по сравнению с апрелем – до 9 952,8 гривен за 1 тысячу кубометров с НДС.
Согласно сообщению компании, указанная цена актуальна для потребителей, которые покупают газ по предоплате в объеме более 50 тысяч кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для стопроцентных "дочек" НАК.
Для прочих потребителей цена в следующем месяце возрастет 8,5% (852 гривны) – до 10,893 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС).
Напомним, что в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения.