Цена на газ для промышленных потребителей опять вырастет

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 июня 2018 года повысит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты. Цена за 1 тысячу кубометров газа вырастет на 8,9% по сравнению с апрелем.

Об этом пишет Енергореформа.

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Цена вырастет на 810 гривен по сравнению с апрелем – до 9 952,8 гривен за 1 тысячу кубометров с НДС.

Согласно сообщению компании, указанная цена актуальна для потребителей, которые покупают газ по предоплате в объеме более 50 тысяч кубометров в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для стопроцентных "дочек" НАК.

Для прочих потребителей цена в следующем месяце возрастет 8,5% (852 гривны) – до 10,893 тысяч гривен за 1 тысячу кубометров (с НДС).

Напомним, что в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения.