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      Цена на газ в 2020: правительство предлагает 7 гривен за кубометр до конца отопительного сезона

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      Сколько будет стоить газ в 2020 году? / Иллюстративное фото (pixabay)

      Прекращение действия газового договора Украины с Россией с начала 2020 года может спровоцировать значительное повышение цены на газ как на европейском, так и на украинском рынках. Поэтому правительство, чтобы украинцы не почувствовали ценового удара, предложит людям с 1 января покупать газ "по застрахованной цене" – то есть пиксированной цене, которая не изменится до конца отопительного сезона.

      Страховая цена, которую предлагает правительство – примерно 7 гривен за 1 кубометр газа (это с учетом НДС). Об этом 24 каналу рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

      Смотрите также: Украина готова к остановке транзита газа из России, – эксклюзивное интервью с министром Оржелем

      С 1 января людям предложат определенную страховую цену на газ. Она будет даже меньше, чем цена газа в первом квартале 2019 года (8,5 гривны за кубометр – 24 канал), и будет фиксированной до конца отопительного сезона,
      – подчеркнул министр.

      Заметим, что в ноябре 2019 года для населения газ стоит примерно 6 гривен (с НДС) за 1 кубометр. Оржель не исключает, что такую цену можно будет сохранить, но "все может повернуться как в плюс так и в минус". Поэтому покупать ли газ по страховой цене –  будет решать сам потребитель.

      Подробно о страховой цене на газ: что это такое и какие риски – в материале 24 канала.

      Газ
      Розничная цена на газ в ноябре по областям Украины / Инфографика "ГазПравда"

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Деньги Отопительный сезон Коммунальные услуги Тарифы на газ Газ Кабинет Министров Украины
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