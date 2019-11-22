Цена на газ в 2020: правительство предлагает 7 гривен за кубометр до конца отопительного сезона

Прекращение действия газового договора Украины с Россией с начала 2020 года может спровоцировать значительное повышение цены на газ как на европейском, так и на украинском рынках. Поэтому правительство, чтобы украинцы не почувствовали ценового удара, предложит людям с 1 января покупать газ "по застрахованной цене" – то есть пиксированной цене, которая не изменится до конца отопительного сезона.

Страховая цена, которую предлагает правительство – примерно 7 гривен за 1 кубометр газа (это с учетом НДС). Об этом 24 каналу рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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С 1 января людям предложат определенную страховую цену на газ. Она будет даже меньше, чем цена газа в первом квартале 2019 года (8,5 гривны за кубометр – 24 канал), и будет фиксированной до конца отопительного сезона,

– подчеркнул министр.

Заметим, что в ноябре 2019 года для населения газ стоит примерно 6 гривен (с НДС) за 1 кубометр. Оржель не исключает, что такую цену можно будет сохранить, но "все может повернуться как в плюс так и в минус". Поэтому покупать ли газ по страховой цене – будет решать сам потребитель.

Подробно о страховой цене на газ: что это такое и какие риски – в материале 24 канала.



Розничная цена на газ в ноябре по областям Украины / Инфографика "ГазПравда"