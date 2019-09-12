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      Цена на газ в сентябре снизится

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      В Украине снизили цену на газ в сентябре
      В Украине снизили цену на газ в сентябре / politeka.net

      Цена на газ для нужд населения в платежках за сентябрь снизится до 4,49 тысячи гривен за тысячу кубометров без НДС и затрат на транспортировку. Это на 3,4% или на 150 гривен меньше, чем в августе.

      При этом в "Нафтогазе" отметили, что конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа для соответствующего обл- или горгаза. Поэтому поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

      Читайте также: Киеву грозит срыв отопительного сезона

      Добавим, что с апреля 2019 года цены на газ в Украине снизились уже на 28%.

      Однако с началом отопительного сезона спрос на газ возрастет, поэтому может вырасти и его цена. Поэтому в "Нафтогазе" призвали украинцев воспользоваться услугой "газовый запас" и оплатить наперед газ, который будут использовать во время отопительного сезона.

      Что такое услуга "газовый запас"? Эта услуга позволяет украинцам заранее запастись газом на зиму по низкой летней цене. "Летний" газ можно приобрести до 25 сентября и использовать его в течение отопительного сезона.

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      Теги: Новости Украины Тарифы на газ Цены Коммунальные услуги Нафтогаз Газ
      Источник: 24 канал
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