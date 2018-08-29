Цена на газ в Украине может сильно возрасти: Рева назвал цифру

В Украине вероятное подорожание газа почти на 50% для бытовых потребителей. Следовательно, цена голубого топлива вырастет до 11 гривен за один кубометр. Именно таковы требования Международного валютного фонда для получения нового кредитного транша.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передают "Аргументы и факты".

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По его словам, повысив тарифы, правительство собирается договориться с МВФ о введении рыночной стоимости газа для получения нового кредитного транша.

Чиновник рассказал, что ранее правительство умышленно ввело умеренный тариф для населения, несмотря на готовую формулу подсчета рыночной цены.

Вообще Фонд требует введения в действие утвержденное постановление Кабмина. Если пересчитать цену газа по формуле, которая там есть, то с нынешних 6,95 гривен цена на газ должна была бы быть почти 11 гривен за 1 кубометр, это почти на 50% больше,

– заявил Рева.

По мнению министра, повышение цены на газ для украинцев является временной ситуацией и цена такая, потому что Украина не имеет собственного рынка добычи газа. Если страна создаст такой рынок, то это станет главной возможностью снизить цены на газ для населения.

Напомним, 29 августа Кабинет Министров Украины принял решение о продлении спецобязательства "Нафтогаза" на продажу газа по сниженным ценам для нужд населения до 1 октября 2018 года. Таким образом, цены на газ для населения не будут расти до конца сентября.