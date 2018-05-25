Цена на газ в Украине может значительно возрасти: глава НКРЕКП рассказал детали

Приведение цен на газ для украинского населения до рыночного уровня приведет к их увеличению на 60-70%.

Об этом заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, передает "Укринформ".

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Сейчас пересмотр составляет плюс 60-70%,

– рассказал эксперт.

Глава НКРЕКП отметил, что если бы вопрос пересмотра тарифов был решен сразу, как того требовал МВФ, то нынешнее повышение произошло бы в пределах 10-15%.

Отметим, стоимость кубометра газа для населения от 1 апреля 2017 года составляет 6,9579 гривен. После подорожания на 60-70% цена может составлять 11,1326-11,8284 гривен.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует до 1 июня принять окончательное решение о дальнейшей цене на газ для населения.