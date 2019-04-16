15:43
16 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Сколько зарабатывает дед Путин. Инновации в российских тюрьмах
      Вєсті Кремля
      22:51, 15 апреля
      Вести.UA: Как Порошенко может составить конкуренцию Вакарчуку. Гройсман поддерживает Зеленского?
      Вєсті.UA
      21:10, 15 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

      Цена на газ вырастет для украинцев с 1 мая: почему и на сколько

      359 Читати новину українською
      Цена на газ с 1 мая 2019 для украинцев вырастет - почему, на сколько
      Цена на газ для населения вырастет в мае / Фото из открытых источников

      Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не сможет выполнить последнее постановление Кабмина о снижении цены на газ для населения. Поэтому, с 1 мая стоимость газа для бытовых потребителей возрастет и составит около 9,7-9,8 гривен за кубометр.

      Руководитель газового дивизиона "Нафтогаза" Андрей Фаворов в интервью "РБК-Украина" рассказал, что Кабмин может снизить цену на газ для населения лишь двумя способами — предоставив прямое указание, или внеся изменения в постановление №867, которое предусматривает государственное регулирование цен на газ для населения (так называемый режим ПСО).

      Читайте также: Сейчас самое время запастись газом, – специалист о ситуации на рынке и ценах газа

      В то же время постановление правительства №293, которым Кабмин предлагал снизить цены на газ для украинцев, не является ни первым, ни вторым путем. Поэтому, оба постановления правительства противоречат друг другу.

      Следовательно, в мае "Нафтогаз" повысит цену на газ для бытовых потребителей. Она составит 9,7-9,8 гривен за кубометр, хотя правительство в начале апреля распорядилось снизить ее до 8,38 гривен за кубометр.

      "Мы будем вынуждены придерживаться действующего постановления №867, которым на нас возложены спецобязательства. Но наша позиция остается неизменной. НАК считает, что газ должен продаваться по рыночной цене, которую определяет спрос и предложение. Этот уровень может быть как выше цены, установленной Кабмином, так и ниже", – отметил Фаворов.

      Почему "Нафтогаз" снижал цену на газ в апреле? НАК "Нафтогаз" по поручению Кабмина в начале апреля снизил цену на газ для бытовых потребителей. Поэтому, за апрель украинцы получат новые платежки – вместо 8,55 гривен за кубометр газа, придется заплатить 8,38 гривен. А цена газа для промышленности была снижена с 1 апреля. Это стало возможным благодаря тому, что в Европе сейчас газ подешевел.

      Такое решение в "Нафтогазе" объяснили тем, что в марте его компании воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей.

      Почему объективных предпосылок для снижения цены на газ в Украине нет – читайте в материале 24 канала.

      blog_ava
      Страстная неделя-2019: что можно есть
      сегодня
      9513
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Тарифы Рынок газа Тарифы на газ Газ Нафтогаз
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Разбитое сердце Парижа: пожар в Нотр-Даме на обложках мировых медиа
      сегодня , 15:03 Разбитое сердце Парижа: пожар в Нотр-Даме на обложках мировых медиа
      Світлана Попова 218
      Газовые проблемы России, или Какие новые козыря появились у Польши и Украины
      сегодня , 15:00 Газовые проблемы России, или Какие новые козыря появились у Польши и Украины
      Злой Одессит 649
      Пожар в Соборе Парижской Богоматери: причины и факты трагедии Нотр-Дама
      сегодня , 12:31 Пожар в Соборе Парижской Богоматери: причины и факты трагедии Нотр-Дама
      5557
      Как сумская таможня срывает контракты для армии
      сегодня , 12:14 Как сумская таможня срывает контракты для армии
      188
      Чи наважиться Порошенко зірвати вибори?
      сегодня , 12:01 Чи наважиться Порошенко зірвати вибори?
      Артем Овдієнко 2553
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Чечетов похвастался 40 самовыдвиженцами, которые уже вступили в "регионы"
       26 ноября 2012 , 09:13 8
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Шевченко вызвал в сборную Украины потенциального дебютанта
       19 ноября 2018 , 15:24
      Главные новости футбола 2 января: Челси оформил громкий трансфер и потерял очки в АПЛ, Карпаты расстались с легионерами
       3 января , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук