Цена на газ вырастет для украинцев с 1 мая: почему и на сколько

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не сможет выполнить последнее постановление Кабмина о снижении цены на газ для населения. Поэтому, с 1 мая стоимость газа для бытовых потребителей возрастет и составит около 9,7-9,8 гривен за кубометр.

Руководитель газового дивизиона "Нафтогаза" Андрей Фаворов в интервью "РБК-Украина" рассказал, что Кабмин может снизить цену на газ для населения лишь двумя способами — предоставив прямое указание, или внеся изменения в постановление №867, которое предусматривает государственное регулирование цен на газ для населения (так называемый режим ПСО).

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В то же время постановление правительства №293, которым Кабмин предлагал снизить цены на газ для украинцев, не является ни первым, ни вторым путем. Поэтому, оба постановления правительства противоречат друг другу.

Следовательно, в мае "Нафтогаз" повысит цену на газ для бытовых потребителей. Она составит 9,7-9,8 гривен за кубометр, хотя правительство в начале апреля распорядилось снизить ее до 8,38 гривен за кубометр.

"Мы будем вынуждены придерживаться действующего постановления №867, которым на нас возложены спецобязательства. Но наша позиция остается неизменной. НАК считает, что газ должен продаваться по рыночной цене, которую определяет спрос и предложение. Этот уровень может быть как выше цены, установленной Кабмином, так и ниже", – отметил Фаворов.

Почему "Нафтогаз" снижал цену на газ в апреле? НАК "Нафтогаз" по поручению Кабмина в начале апреля снизил цену на газ для бытовых потребителей. Поэтому, за апрель украинцы получат новые платежки – вместо 8,55 гривен за кубометр газа, придется заплатить 8,38 гривен. А цена газа для промышленности была снижена с 1 апреля. Это стало возможным благодаря тому, что в Европе сейчас газ подешевел.



Такое решение в "Нафтогазе" объяснили тем, что в марте его компании воспользовались привлекательной рыночной ситуацией и закупили достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей.

Почему объективных предпосылок для снижения цены на газ в Украине нет – читайте в материале 24 канала.