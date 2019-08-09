Почему хлеб дорожает несмотря на рекордный урожай зерновых

В прошлом году украинские аграрии убрали рекордные 70 миллионов тонн зерновых. Таким образом удалось преодолеть предыдущий максимум на 4 миллиона тонн. В то же время, цены на хлеб не только не уменьшались, наоборот росли. Почему так происходит – эксперты рассказали журналистке 24 канала.

Дорогой социальный

В течение первых шести месяцев текущего года хлебная корзина в Украине подорожала на 9%: с 70,2 гривны в декабре 2018 года до 76,6 гривны в июне 2019 года. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

Что входит в состав хлебной корзины?Килограмм хлеба пшеничного из муки высшего и первого сортов, ржаной хлеба и полкило батона.

Так, рост цены на хлеб почти втрое опережает потребительскую инфляцию, которая в первом полугодии составляла 3,6%. Так, в течение прошлого года июнь к июню мы имели 9 % инфляции, а хлеб за этот же период подорожал на 21%. В 2017 году инфляция составила 13,7%, а хлеб подорожал на 24%.

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За 6 месяцев этого года мы имели рост стоимости хлеба в среднем на 9%. Черный хлеб дорожал быстрее белого. В то же время, более дешевый хлеб (из муки первого сорта) дорожал быстрее, чем из муки высшего сорта. Эти тенденции будут сохраняться до конца года,

– отмечает председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Олеся Дорошенко.

Урожай хороший, но…

В прошлом году Украина собрала 70 миллионов тонн зерновых. Это был рекорд для наших аграриев. Одновременно ранних зерновых и зернобобовых собрали 34,5 миллиона тонн. По состоянию на 7 августа 2019 года Минагрополитики сообщает, что зерновых и зернобобовых культур уже собрано 35,6 миллиона тонн. Как видим, урожаи у нас весьма неплохие.

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Цена на пшеницу второго и третьего класса по внешнеэкономическим контрактам имеет тенденцию к росту для поставок в августе-декабре 2019,

– говорит заведующий отделом ценообразования и аграрного рынка ННЦ "Институт аграрной экономики" Ольга Бондарь.

Несмотря на хороший урожай, цены на хлеб продолжают расти. По мнению исполнительного директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, не стоит привязывать наши фантастические достижения на сельскохозяйственной ниве к цене на хлеб. Это разные вещи.

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По мнению эксперта, есть большая разница между процессами, происходящими на мировых рынках зерна, где цена немножко растет, и тем, что делается в Украине. У нас много лет подряд государство жестко контролировало стоимость социальных сортов. Дорегулировались до того, что рентабельность продукта составляла минус 10-15%. Правда, хлебопеки перекрывали расходы за счет стоимости булочек, печенья и тому подобное. В то же время, социальный хлеб был дешевым, хотя и имел отрицательную рентабельность. После того, как государство отпустило регулирование на социальные сорта хлеба, производители постепенно начали возвращать рентабельность.

Ценовой прогноз

Росту спроса на продовольственную пшеницу будет способствовать и укрепление гривны.

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Ольга Бондарь рассказывает, что с начала 2019 года гривна демонстрирует сильное укрепление по отношению к доллару США (9,1%). Правда, осенью, по мнению многих финансовых аналитиков, и в связи с курсом гривны, который заложен в государственный бюджет (29,4 грн за доллар), стоимость гривны должна снизиться.

Продовольственной пшеницей интересоваться как экспортоориентированные компании, так и переработчики на внутреннем рынке, которые в свою очередь будет стимулировать рост цен на муку и хлеб,

– добавляет Ольга Бондарь.



Хороший урожай – не повод для снижения цен на хлеб / Фото 24 канала

Прогнозирует дальнейший рост цен и Алексей Дорошенко. По его мнению, до конца текущего года хлеб подорожает на 6-9% из-за того, что сейчас есть мировой тренд к росту стоимости зерна. Частично рост происходит за счет укрепления гривны. Также стоимость хлеба растет из-за внутренних причин, которых много.

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Олег Пендзин тоже считает, что независимо от того, что будет делаться на мировом рынке, в Украине хлеб будет дорожать в год в среднем на 20-21% ежегодно.