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      Цена на нефть может упасть до минус 100 долларов за баррель, – Bloomberg

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      Каков предел падения цен на нефть: рассуждения аналитиков / fool.com.au

      Уже в мае резервуары для хранения нефти могут быть заполнены, причем спрос на сырье не растет. А это значит, что цена за баррель может упасть даже до минус 100 долларов.

      Об этом рассказал нефтегазовый аналитик японского банка Mizuho Пол Сэнки информационному агентству  Bloomberg.

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      Очевидно, что мы проходим через масштабный ежедневный кризис управления на нефтяном рынке. Достигнем ли мы минус 100 долларов за баррель в следующем месяце? Вполне возможно,
      – сказал Сэнки.

      К слову, как уверяет Bloomberg, именно Пол Сэнки первым предсказал, что цены на нефть будут отрицательными.

      Частично согласен с Сэнки и другой эксперт – представитель компании Oilx Флориан Талер: "Мы движемся к пику заполненности хранилищ в мире в конце мая или в начале июня". 

      Каждую неделю в хранилища заливают по 50 миллионов баррелей сырой нефти. При этом покупают сырья сейчас значительно меньше – из-за пандемии COVID-19 и кризисные явления в экономике, ее сопровождающие (например, остановленные производства из-за карантинных ограничений).

      "Сегодня нефть – это очень опасный рынок", – подытожил основатель нефтяного хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран.

      Обвал цен на нефть, напомним, случился 20 апреля, и рынок до сих пор не стабилизировался.

      Майские фьючерсы на американскую WTI опускались до минус 55 долларов за баррель, европейская Brent стоила примерно 15 долларов, а российскую Urals некторое время продавали и по минус 2 доллара за баррель.


      Нефтяной кризис: ответы на часто задаваемые вопросы / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: биржа Обвал цен на нефть нефть
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