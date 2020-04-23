Цена на нефть может упасть до минус 100 долларов за баррель, – Bloomberg

Уже в мае резервуары для хранения нефти могут быть заполнены, причем спрос на сырье не растет. А это значит, что цена за баррель может упасть даже до минус 100 долларов.

Об этом рассказал нефтегазовый аналитик японского банка Mizuho Пол Сэнки информационному агентству Bloomberg .

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Очевидно, что мы проходим через масштабный ежедневный кризис управления на нефтяном рынке. Достигнем ли мы минус 100 долларов за баррель в следующем месяце? Вполне возможно,

– сказал Сэнки.

К слову, как уверяет Bloomberg, именно Пол Сэнки первым предсказал, что цены на нефть будут отрицательными.

Частично согласен с Сэнки и другой эксперт – представитель компании Oilx Флориан Талер: " Мы движемся к пику заполненности хранилищ в мире в конце мая или в начале июня ".

Каждую неделю в хранилища заливают по 50 миллионов баррелей сырой нефти. При этом покупают сырья сейчас значительно меньше – из-за пандемии COVID-19 и кризисные явления в экономике, ее сопровождающие (например, остановленные производства из-за карантинных ограничений).

" Сегодня нефть – это очень опасный рынок ", – подытожил основатель нефтяного хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран.

Обвал цен на нефть , напомним, случился 20 апреля, и рынок до сих пор не стабилизировался.



Майские фьючерсы на американскую WTI опускались до минус 55 долларов за баррель, европейская Brent стоила примерно 15 долларов, а российскую Urals некторое время продавали и по минус 2 доллара за баррель.