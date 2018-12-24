Цена на нефть впервые за год опустилась ниже 52 долларов за баррель

24 декабря стоимость фьючерса на нефть североморской марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на торгах на бирже ICE в Лондоне снизилась до отметки 51,86 долларов за баррель.

Это показывают данные биржевых торгов.

Последний раз цена Brent опустилась ниже уровня в 52 долларов за баррель 4 сентября 2017 года.

Напомним, что в сентябре цены на нефть выросли до максимума за четыре года. Тогда фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 80,8 долларов за баррель. Последний раз нефть стоила так дорого в октябре 2014 года.