Цена на нефть впервые за год опустилась ниже 52 долларов за баррель
24 декабря стоимость фьючерса на нефть североморской марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на торгах на бирже ICE в Лондоне снизилась до отметки 51,86 долларов за баррель.
Это показывают данные биржевых торгов.
Последний раз цена Brent опустилась ниже уровня в 52 долларов за баррель 4 сентября 2017 года.
Напомним, что в сентябре цены на нефть выросли до максимума за четыре года. Тогда фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 80,8 долларов за баррель. Последний раз нефть стоила так дорого в октябре 2014 года.
Источник: 24 Канал
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