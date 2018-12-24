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      Цена на нефть впервые за год опустилась ниже 52 долларов за баррель

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      Последний раз цена Brent опускалась до такого уровня в сентябре 2017 года
      Последний раз цена Brent опускалась до такого уровня в сентябре 2017 года / pixabay

      24 декабря стоимость фьючерса на нефть североморской марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на торгах на бирже ICE в Лондоне снизилась до отметки 51,86 долларов за баррель.

      Это показывают данные биржевых торгов.

      Последний раз цена Brent опустилась ниже уровня в 52 долларов за баррель 4 сентября 2017 года.

      Напомним, что в сентябре цены на нефть выросли до максимума за четыре года. Тогда фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 80,8 долларов за баррель. Последний раз нефть стоила так дорого в октябре 2014 года.

       

      Теги: нефть
      Источник: 24 Канал
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