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      Цена на новостройки падать не будет, – президент Корпорации недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник

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      Ростислав Мельник

      Дешеветь некуда: стоимость квадратного метра жилья от застройщиков может только подниматься.

      Это объясняет Ростислав Мельник в своем блоге на сайте ЛИГА.

      "Она (цена – ред.) точно не станет ниже, – отмечает Мельник. – Отрасль сильно зависит от валютного курса и конъюнктуры на рынке труда: мы вынуждены считаться с каждым из этих факторов. Колебания доллара – это уже стресс, этот рост цен на материалы, комплектующие, металл, энергоносители, логистику и т.д. – на все то, что является составляющими себестоимости квадратного метра".

      Вместе с тем, по словам девелопера, играет свою роль и ситуация на рынке труда. Ростислав Мельник приводит пример: только в 2017 году было открыто границы в Европу, как затраты на оплату труда строителей сравнялись с среднеевропейским. То есть – в украинских реалиях выросли вдвое.

      Кто не платил рабочим – оставался без рук, люди массово выезжали в Польшу или еще куда. А поднялись затраты на зарплаты – выросла себестоимость (квадратного метра жилья – ред.). Отмечу, что сегодня маржинальность жилищного строительства в целом существенно снизилась, она значительно ниже, чем, скажем, была 15 или даже 5 лет назад,
      – подчеркивает Ростислав Мельник.

      Он убежден, что спрос на жилье в Украине – несмотря на кризис – останется высоким и будет только расти. Поскольку решения квартирного вопроса по сей день является одной из ключевых проблем украинцев.

      Рынку есть куда расти – сейчас компании способны построить чуть больше половины от того количества квадратных метров, которые строились в советское время. В 1990 году на территории Украины в эксплуатацию было сдано 17,4 млн м2 жилья. В прошлом году – только 11 млн м2. А в 2018-м – вообще 8,7 млн м2,
      – приводит статистику Президент Корпорации РИЕЛ.

      По его словам, сейчас каждая четвертая семья в стране не имеет никакого собственного жилья, а каждый третий – требует скорейшего улучшения жилищных условий.

      Вместе с тем, недвижимость была и будет "единственным надежным инструментом сохранения сбережений или удачного инвестирования", – считает автор блога.

      Напомним, Корпорация недвижимости РИЕЛ заявила, что во время карантина будет продолжать работать на всех своих площадках в штатном режиме. При этом компания отказалась от практики привязки цены на квадратный метр к курсу доллара – цены на продаваемые объекты, зафиксированы в нацвалюте.

       

      Теги: Новости Украины Цены на недвижимость Новости недвижимости РИЕЛ Ростислав Мельник
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