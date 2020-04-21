Цена нефти на июньские контракты продолжает падать: что известно
На торгах 21 апреля июньские фьючерсы на нефть продолжили падение. Цена на марку Brent опустилась до 19,76 доллара за баррель, WTI – до 14,13. Это произошло после того, как цена майских контрактов вернулась в положительную зону.
О падении цен на нефть Brent и WTI по контрактам поставок в июне, свидетельствуют данные Investing.com.
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О контрактах на нефть Brent
Стоимость июньских контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 19,76 доллара за баррель. Это на 5,81 доллара, или на 22,72%, ниже, чем было во время предыдущей сессии. Во время этих торгов цена контрактов опускалась до 18,1 доллара за баррель, что является минимумом с 2002 года.
О контрактах на нефть WTI
Фьючерсы на WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже сейчас подешевели на 6,3 доллара за баррель, то есть на 30,84%. Теперь цена нефти составляет 14,13 доллара за баррель. Их стоимость опускалась в течение торгов до 11,6 доллара за баррель. Это минимум, начиная с 1999 года.
К слову, майские контракты на нефть WTI вышли из отрицательной зоны. Их стоимость составляет 5,09 доллара за баррель. Для сравнения: до окончания торгов 20 апреля цена майских контрактов упала до минус 37,63 доллара за баррель.
По данным IHS Markit, объем торговли июньскими фьючерсами 21 апреля в пять раз выше, чем майскими.
Что известно о WTI? Это марка нефти, цену на которую используют как один из показателей мировых цен на "черное золото". Это один из так называемых маркерных сортов нефти. Фьючерсы на WTI торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже. Нефть добывают в западном Техасе.
Что известно об обвале цен на нефть
- Ограничения, которые ввели правительства стран по всему миру из-за пандемии коронавируса, нанесли тяжелый удар по спросу на нефть.
- В то же время соглашение государств ОПЕК+ об ограничении добычи еще не вступило в силу.
- Поэтому глобальные мощности для хранения нефти оказались фактически исчерпанными.
- Вице-президент IHS Markit Джим Буркхард заявил, что ограничение добычи и снятие карантинных ограничений могут сократить избыток нефти на рынке на 17 миллионов баррелей в сутки этой весной.
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