Цена нефти WTI вернулась к положительному значению, однако достигает всего полтора доллара

После исторического падения цены на нефть марки WTI 20 апреля к отрицательному значению, стоимость все же нормализовалась. За баррель нефти этой марки отдают почти полтора доллара.

Цены на нефть WTI с ближайшей поставки поднялись во вторник почти до 1,5 доллара за баррель, в то же время нефть марки Brent торгуется выше 25 долларов за баррель. Об этом сообщает Интерфакс.

Перед этим Цена на нефть впервые в истории стоит -40 долларов за баррель и продолжает падение

В понедельник в один из моментов торгов цены на WTI достигали минус 40,32 доллара за баррель. Майский контракт на WTI утром 21 апреля котируется на уровне 1,39 доллара за баррель, подорожав на 39 долларов.

Тем временем июньские контракты на WTI, активность торгов которыми в несколько десятков раз выше, котируются выше 22 долларов, подорожав более чем на 8%.

Что известно о WTI?West Texas Intermediate – это марка нефти, цену на которую используют как один из показателей мировых цен на "черное золото". Это одна из так называемых маркерных сортов нефти. Фьючерсы на WTI торгуются на Нью-Йоркской товарной бирже. Нефть добывают в Западном Техасе.

Рекордное падение цены: кратко

Отрицательная цена вызвана тем, что перед выполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Обвал цен в отрицательную зону вызван также общим кризисом на рынке нефти, где наблюдается рекордный избыток предложения, а объявленное снижение добычи странами ОПЕК + так и не началось.

Отсутствие свободных емкостей для хранения в США при этом и далее будет оказывать негативное влияние на цены. Тем временем Дональд Трамп сказал, что падение цен – "краткосрочное явление" и цены на нефть "примерно через месяц будут на уровне в 25 – 28 долларов за баррель".

Обратите внимание! Через пандемию коронавирус спрос на "черное золото" упал на примерно 20 миллионов баррелей за день. Цены на нефть побили 20-летние рекорды. Такое падение цен прежде всего грозит американским компаниям, производящим дорогую нефть.