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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Цена оккупации Донбасса для России является высокой и в дальнейшем будет только расти, – Волкер

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Курт Волкер
Курт Волкер

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что сейчас США работают над тем, чтобы убедить Россию, что дальнейшая оккупация Донбасса не в ее интересах.

Такую позицию он выразил во время выступления в варшавском филиале The German Marshall Fund, сообщает "Укринформ".

"Мы стараемся показать России, что цена оккупации для нее является высокой, и в дальнейшем она будет только расти. Поэтому мы надеемся, что Россия примет другие стратегические решения в будущем", – отметил Курт Волкер.

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Он отметил, что Россия все еще ожидает, что ситуация в Украине вернется к периоду перед 2014 годом и к власти в стране придут пророссийские силы.

"Но реальность такова, что российская агрессия и оккупация части территории привели к обратному – к большему единению украинцев вокруг национальных ценностей и ориентации Украины на Запад, чего раньше не было. Россияне потеряли для себя молодое поколение украинцев", – убежден американский дипломат.

По его словам, "невозможными" являются продуктивные отношения США с Россией без решения конфликта на востоке Украины.

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Он также напомнил, что сейчас действуют санкции ЕС и США против России, "которые будут усиливаться", а Вашингтон оказывает военную помощь Украине, недавно сняв ограничения на поставки оружия.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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