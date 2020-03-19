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      Цена российской нефти рекордно обвалилась: сколько денег потеряет Россия

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      Российская нефть Urals, которую Россия поставляет в страны Европы, 18 марта подешевела на 5,25 долларов за баррель — до 18,64 долларов. Это самая низкая цена с февраля 2002 года.

      Падение цены на российскую нефть может продолжиться, сообщает Argus Media. Стоимость Urals неуклонно падает из-за решения саудовской национальной компании Saudi Aramco резко снизить контрактные цены на нефть в апреле.

      К теме Российский рубль обвалился до 4-летнего минимума: причины

      Дешевеют также и нефтяные компании, например, "Лукойл", "Роснефть" и "Сургутнефтегаз".

      Министр финансов РФ Антон Силуанов уже заявил, что федеральный бюджет России в 2020 году недосчитается около 3 триллионов рублей (1,02 триллиона гривен) нефтегазовых доходов из-за падения цен на нефть.

      Обратите внимание! Из-за обвала цен на нефть российский рубль рекордно обесценивается. Курс доллара 19 марта превысил 81 рубль, евро поднялся выше 89 рублей. Это самые низкие показатели с 2016 года.

      В то же время в российском Сбербанке уверяют, что коллапса в России не будет, ведь смоделирован жесткий сценарий экономического кризиса, при котором баррель "черного золота" будет стоить всего 20 долларов, а один доллар будет стоить 100 рублей.

      Однако российский бюджет, отметим, предусматривает 42 доллара за баррель нефти.

      Обвал цен на нефть: главное

      • 6 марта 2020 года страны ОПЕК не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Таким образом, с 1 апреля все ограничения на добычу нефти будут сняты. В России заявили, что соглашение с ОПЕК не отвечало ее интересам.
      • Теперь наращивание добычи нефти Россией будет зависеть только от планов нефтяных компаний, то есть это дает возможность неконтролируемо увеличивать добычу "черного золота".
      • В результате 9 марта цены на нефть упали на 30%: это самый чувствительный однодневный обвал цен, начиная с 1991 года. Из-за обвала международных фондовых бирж и резкого падения акций ведущих российских компаний этот день назвали "черным понедельником".
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Фондовый рынок Деньги Новости России Обвал цен на нефть нефть
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