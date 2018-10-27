Цена Томоса: лишится ли Украина церковного ига и какой мести ждать от России

За последние недели мы получили несколько маленьких побед в борьбе за Томос, однако большая церковная война с Россией может быть не за горами. Все зависит от того, объединятся предстоятели украинских церквей ради автокефалии и на что готов Кремль, чтобы удержать свое влияние на православную жизнь Украины. Так какие шансы есть на церковную независимость – читайте в подборке публикаций 24 канала.

Томос об автокефалии: что это значит для украинцев

Что такое Томос и автокефалия в религии, какие изменения принесет украинским верующим эта инициатива и когда она может воплотиться в жизнь?

Украинская и русская церкви: кто кому мать и при чем здесь Томос

Журналисты сайта 24 канала разобрали историю Украинской православной церкви. Это поможет вам понять, откуда и почему возникли все нынешние конфликты в нашей церкви и что изменит предоставлении ей автокефалии.

Раскольник православия: что будет с РПЦ после отсоединения от Вселенского патриархата?

Решение РПЦ о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом из-за предоставления Томоса Украинской единой поместной церкви было ожидаемым. Какие будут последствия раскольнических выпадов РПЦ и действий Кремля в ответ?

Москва может использовать украинских националистов вслепую, – эксперт о ситуации с Томосом

Окончательно Томос Украине еще не предоставили, а эхо шума, что поднялся вокруг этого вопроса, слышно далеко за пределами нашего государства. И это вполне прогнозируемо, поскольку религиозные вопросы всегда имели политический подтекст.

Передача Андреевской церкви Константинополю: Украина на шаг ближе к Томосу?

Передача Константинополю Андреевской церкви в качестве жеста доброй воли к оказанию Томоса вызвала неоднозначную реакцию. Все-таки эта церковь – памятник архитектуры, охраняемый ЮНЕСКО...

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