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      Цена Томоса: лишится ли Украина церковного ига и какой мести ждать от России

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      История, причины и последствия церковного конфликта между Россией и Украиной
      История, причины и последствия церковного конфликта между Россией и Украиной / 24 канал

      За последние недели мы получили несколько маленьких побед в борьбе за Томос, однако большая церковная война с Россией может быть не за горами. Все зависит от того, объединятся предстоятели украинских церквей ради автокефалии и на что готов Кремль, чтобы удержать свое влияние на православную жизнь Украины. Так какие шансы есть на церковную независимость – читайте в подборке публикаций 24 канала.

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      Читайте также: Ссора после победы: почему святые отцы не могут прийти к согласию относительно Томоса

      Теги: Новости Украины Религия Томос Единая поместная церковь Новости политики УПЦ МП УПЦ КП Новости России Украина – Россия Публикации РПЦ
      Источник: 24 канал
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