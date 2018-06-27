Цена смартфона Xiaomi Mi Max 3 оказалась ниже, чем предполагалось ранее

В социальной сети Weibo опубликовали скриншот с официального сайта Xiaomi, на котором изображен Mi Max 3 Pro. А уже сегодня, 27 июня, инсайдеры раскрыли цену Mi Max-3, запуск которого состоится уже через несколько недель.

Об этом сообщает prostotech.

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Mi Max 3 представят в начале следующего месяца. А сегодняшняя утечка показывает, что Mi Max 3 в варианте с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища оценен в 258 долларов (около 6 756 гривен), так что он будет доступным для многих пользователей. К сожалению, пока не известно сколько будет стоить вариант Pro.



Xiaomi Mi Max 3 будет стоить дешевле, чем ранее думали инсайдеры

Стоит отметить, что эта цена еще не подтверждена официально, так что компания может объявить другую стоимость во время запуска. Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Max 3 в версии 6/128 ГБ обойдется в 334 доллара (около 8 730 гривен).

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