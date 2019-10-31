Цена земли выросла в 6 – 8 раз, – Лозинский о мировом опыте земельной реформы

В мире мораторий на продажу земли, кроме Украины, действует еще в Венесуэле, Северной Корее, Таджикистане, Конго и Кубе. Именно в этих странах живут самые бедные крестьяне.

Об этом в эфире программы "Политанатомия" рассказал депутат от фракции "Голос" Роман Лозинский. Он отметил, что в вышеперечисленных странах в принципе нет рынка земли и подчеркнул, что даже Россия больше чем 5 лет назад открыла его.

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"Хочу назвать цифры других государств, которые ближе к нам, то есть страны восточной Европы – Польша, Балтия. Я сейчас, возможно, назову не в однозначных цифрах, но в 6 – 8 раз цена земли после открытия рынка в этих странах выросла", – подчеркнул депутат.

То есть, если мы возвращаемся к владельцу, например, к моей бабушке, которая в Яворовском районе Львовской области, имеет кусочек, представим, гектар земли, то пусть сегодня он стоит единицу, то завтра он будет стоить 7 единиц. Здесь очень важный фактор – у нее никто не придет забирать эту землю,

– отметил Лозинский.

Он добавил: "Закон, который принимается, и рынок, который открывается, – это же не рынок рейдерства и не рынок захвата. Это не означает, что к вам завтра приедут поставят столбики".

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Что известно о рынке земли в Украине и что может измениться?

– В Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Верховная Рада продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.

– В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

– Купить землю смогут только украинские граждане или украинские компании.

– В то же время купить государственную и коммунальную землю можно будет на прозрачных публичных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю первыми.

Ч

Что думают украинцы о продаже земли / Инфографика 24 канала