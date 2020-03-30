Коронавирус и ценные бумаги: как заработать деньги на панических настроениях

Коронавирус продолжает распространяться по миру. Неизвестная болезнь имеет негативное влияние не только на эпидемиологическую ситуацию во многих странах, но и на мировую экономику. Пока акции стремительно падают и никто не может дать прогнозов дальнейшего развития, некоторые инвесторы зарабатывают кругленькие суммы на панических настроениях.

Коронавирус – не первая болезнь, которая лихорадит мир, и каждый раз акции на биржах начинают стремительно падать. Однако, как говорится, для кого-то кризис, а для кого-то –возможность заработка. Опытные инвесторы уже знают, когда в такие моменты можно заработать даже больше, чем в стабильные времена, уверяет Денис Белый, аналитик по инвестициям компании "Фридом Финанс Украина".

На ситуацию на фондовых рынках влияет не сам коронавирус, а фундаментальные факторы, вызванные им. В частности, с начала вируса начал очень резко падать Baltic Dry Index – индекс, отражающий перевозки сухих грузов по двадцати основным торговым маршрутам. Сейчас он обнулил исторические минимумы. И именно в этот момент произошла коррекция фондовых индексов США. То есть инвесторы имели определенное время, чтобы предугадать это и отреагировать,

– рассказывает Денис Белый.

В такие времена на рынке активизируются так называемые короткие продавцы. Это те, кто пытается получить прибыль от ожидаемого снижения цены на определенный финансовый инструмент. Обычно, они занимают ценные бумаги, которые собираются продать, и покупают идентичные, чтобы вернуть их владельцу. Если цена на такие ценные бумаги падает, продавец получает прибыль в результате продажи "заимствованных" ценных бумаг по цене выше, чем сложится на рынке на момент их покупки. Лишь в феврале такие игроки рынка заработали на панике более 50 миллионов долларов прибыли.

Однако, "короткие продажи" называют достаточно рискованными, потому что такие продавцы могут и все потерять в случае роста стоимости бумаг. Поэтому, такую стратегию не рекомендуют выбирать инвесторам-новичкам. Помочь разобраться во всех нюансах, происходящих на фондовых рынках, могут инвестиционные консультанты. Они помогают вкладчикам выбрать нужную стратегию и подходящие финансовые инструменты. В частности, в компании "Фридом Финанс Украина" клиентам предлагают структурированные инвестиционные портфели, рассказывает Богдан Сидоренко, директор киевского филиала компании.

Мы видим в новостях, что есть определенные проблемы в мире, связанные с вирусом, а также с изменением монетарной политики в целом в мире. И это открывает нам определенные возможности. Мы помогаем нашим клиентам разобраться в них и предлагаем инвестиционные портфели, которые предоставляют достойную доходность даже на коррекции рынка,

– уверяет Богдан Сидоренко.

Каждый инвестиционный эксперт компании "Фридом Финанс Украины" также является владельцем инвестиционного портфеля, поэтому не понаслышке знает о всех событиях на фондовых рынках и может оказать квалифицированную помощь и в подборе актуальных сейчас финансовых инструментов.

Поэтому заработать свой первый капитал можно и в кризисные времена, главное не поддаваться панике и внимательно следить за изменениями на рынках.