Ценные бумаги российских компаний грандиозно подешевели из-за обвала цен на нефть

Лондонская фондовая биржа открылась с резкого обвала цен на бумаги ведущих российских предприятий. Так, акции "Газпрома" снизились более чем 18%.

Відбувається це через сенсаційне ранкове падіння цін на нафту марки Brent. Як повідомляє РИА Новости, падіння акцій наразі продовжується.

Першопричина Ціни на нафту впали на 30%: це найсильніший обвал з 1991 року

Цінні папери російських компаній на ранок 9 березня обвалилися наступним чиним:

Газпром -18,07%

Газпромнефть -20,53%

Роснефть-22,45%

Лукойл -24,38%

Новатек -25,41%

ВТБ -18,45 %

Сбербанк -26,33%

Норникель -10,57%

Северсталь -14,39%

НЛМК -13,52%

Магнит -19,85%

Лента -9,18%

АФК "Система" -12,9%

Окрім того, в Росії різко о 9:00 ранку за московським часом долар на форекс-ринку піднявся до 75,04 рублів. Євро дійшло на форексі до позначки 86,13 рублів.

Що відомо про обвал ціни на нафту

ОПЕК та Росія не змогли домовитися про зниження рівня видобутку нафти. У результаті 9 березня ціни на нафту впали на 30%. Це найвідчутніший одноденний обвал цін, починаючи з 1991 року. Якщо ще минулого тижня ціна сильно опустилася, коли Brent торгувався за трохи більш як 49 доларів за барель, то на відкритті торгів у понеділок, 9 березня, ціна буквально провалилася до 36 доларів.

Падіння європейських бірж

Після обвалу нафтових котирувань різко впали і провідні європейські індекси. Найбільше знизився індекс Лондонської біржі FTSE 100, що втратив 8,54%, пише УНІАН. За ніч нафтові котирування впали на $14. Після обвалу цін на нафту курси долара і євро підскочили на міжнародному валютному ринку.