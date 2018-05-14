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Ценные свойства капусты, о которых вы могли не знать

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Свойства капусты
Свойства капусты / yaskravaklumba.com.ua

Всем доступный овощ занимает ведущие позиции среди продуктов, которые лечат людей. В частности, капуста очень полезна для щитовидной железы.

Капуста богата витаминами (в частности витамин С, калий и кальций), клетчаткой и минералами, пишет Мaximum.

Также капуста хорошо известна в народной медицине как средство, которое облегчает боль – листья капусты прикладывают к больному месту.

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В лечебных и профилактических целях листья капусты прикладывают на ночь к горлу, поскольку щитовидная железа отвечает за нормальный метаболизм, поэтому важно следить за ее здоровьем.

Красная капуста снижает риск развития рака. Антоцианы, которые она содержит, имеют антиоксидантные свойства. Потребление красной капусты также снижает риск развития атеросклеротических поражений благодаря витаминам E, C и бета-каротину.

Червона капуста знижує ризик розвитку раку

Красная капуста снижает риск развития рака и атеросклеротических поражений

Белокочанную капусту используют для очищения организма. Кроме того, по словам ученых, люди, которые ежедневно потребляют капусту, также менее склонны к развитию онкозаболеваний.

Великолепные косметические эффекты у белой и итальянской капусты – все благодаря высокому содержанию серы. Кусочки листьев капусты снимают припухлости и отеки и положительно влияют на внешний вид кожи, волос и ногтей.

Білокачанну капусту використовують для очищення організму

Белокочанную капусту используют для очищения организма

Теги: LifeStyle Новости Украины Лечение Здоровье Здоровое питание Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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