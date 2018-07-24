Ценовой сговор: четырех производителей техники оштрафовали на кругленькую сумму
Еврокомиссия наложила штраф на четыре компании-производителя пользовательской электроники – Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer.
Об этом сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии.
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Отмечается, что компании оштрафованы за фиксирование минимальных розничных цен в партнерских интернет-магазинах, чем они нарушили антимонопольное законодательство Европейского союза.
В результате действий, предпринятых этими четырьмя компаниями, миллионы европейских потребителей платили повышенные цены за кухонную технику, фены, ноутбуки, наушники и многие другие продукты, что незаконно в соответствии с антимонопольным законодательством ЕС,
– заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
Общая сумма штрафов превысила 111 миллионов евро. Кроме того, в результате исследования Еврокомиссии выяснилось, что если интернет-магазины продавали технику дешевле, чем позволяли производители, их ждали штрафные меры в виде прекращения поставки.