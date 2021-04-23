Центр Днепра остановился в пробках: авария с троллейбусом на Новом мосту – видео
В Днепре 23 апреля произошла авария легковушки и троллейбуса. Они столкнулись в обед на Новом мосту. Сначала образовалась пробка возле места, где это случилось. А потом остановилось и движение в центре города.
Источник:телеграм канал "Днепр сейчас"
В сети сообщают, что затор тянется к Мерефо-Херсонскому мосту. Сейчас заблокировано движение на 4 троллейбусных маршрутах.
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На фото с места аварии видно, что повреждение у транспорта не слишком сильное. У легковушки лишь треснувший бампер. В каком состоянии троллейбус – неизвестно.
Затор на Новом мосту в Днепре: видео телеграм-канала "Днепр сейчас"
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