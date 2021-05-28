В Одессе откроют большой Центр вакцинации: сколько прививок будут делать ежедневно

Одесса стала одним из 3 городов, в которых открыли первые центры вакцинации в Украине. Это является частью пилотного проекта центров массовой вакцинации против COVID-19. В одесском центре планируют делать от 250 до 300 прививок за день.

Вакцинировать жителей Одесской области там будут с 30 мая. Такие же центры должны открыть во Львове и Киеве.

К теме В Украину приехало еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac

Больше об одесском центре вакцинации

Его решили организовать на стадионе университета "Одесская юридическая академия". Он расположен по адресу Фонтанская дорога, 23А.

Над тем, чтобы открыть центр в Одессе, работали специалисты нескольких учреждений:

Департамента здравоохранения Одесской ОГА;

Департамента здравоохранения горсовета Одессы;

Одесского областного центра общественного здоровья;

И, конечно, поддержку также оказала "Одесская юридическая академия".



Место, где будут проводить вакцинацию в Одессе / Фото Одесского областного центра общественного здоровья

Как будет происходить вакцинация

Центр будет работать с 09:00 до 17: 00. Прививки там будут делать вакциной Coronavac. Ее получат люди, которым 60 или более лет.

Все желающие вакцинироваться должны зарегистрироваться в листе ожидания на портале или в приложении "Дия". Каждому предварительно позвонят из пункта прививки и пригласят на вакцинацию на конкретное время.



Различные вакцины от коронавируса / инфографика 24 канала