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      Центр Киева перекроют на новогодние праздники: когда и где ограничат движение

      248 Читати новину українською
      Иллюстративное фото / fakty.com.ua

      Подготовка к проведению новогодних праздников в центре Киева начнется 25 ноября. В связи с этим центр столицы перекроют на 2 месяца, а движение транспорта ограничат.

      В распоряжении КГГА №1769 говорится, что с 25 ноября 2019 года до 26 января 2020 будет ограничено движение транспорта вдоль правой полосы Владимирского проезда в направлении движения к Михайловской площади.

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      Когда и где будет запрещено движение транспорта:

      С 25 ноября 2019 года до 26 января 2020 года запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади);

      Кроме этого, запретят движение транспорта вдоль улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка):

      • с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020;
      • 1 января 2020 года с 14:00 до 22:00;
      • 7 января 2020 года с 12:00 до 17:00.

      В связи с запретом движения разрешен проезд транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.

      Общественный транспорт: что изменится

      На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов № 6, 16, 18 будет организовано с изменениями.

      Вместе с тем в новогоднюю ночь продолжат работу автобусы, троллейбусы и трамваи. До 5:00 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы:

      • № 166;
      • №208;
      • №155;
      • №181;
      • №220;
      • №234;
      • №500;
      • №502;
      • №516;
      • №550;
      • №586.

      Метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на 3 часа дольше, фуникулер будет работать круглосуточно.

      Важно! 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков обеспечат ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.

      Как и когда в Киеве будут праздновать новогодние праздники?

      Официальное празднование новогодних праздников в Киеве начнется 14 декабря и продлится до 19 января 2020 года.

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      Главную елку на Софийской площади планируют открыть в 19:00 19 декабря, а тематикой празднования сделают рождественскую историю о Щелкунчике.

      За два часа до открытия главной елки столицы пройдет рождественский парад от Национальной оперы до Софийской площади. Дерево украсят 750 игрушками в виде конфет и 4 километрами гирлянд.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости Киева Транспорт Новогодние праздники КГГА
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