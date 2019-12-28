Центр Киева перекроют на новогодние праздники: когда и где ограничат движение
Подготовка к проведению новогодних праздников в центре Киева начнется 25 ноября. В связи с этим центр столицы перекроют на 2 месяца, а движение транспорта ограничат.
В распоряжении КГГА №1769 говорится, что с 25 ноября 2019 года до 26 января 2020 будет ограничено движение транспорта вдоль правой полосы Владимирского проезда в направлении движения к Михайловской площади.
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Когда и где будет запрещено движение транспорта:
С 25 ноября 2019 года до 26 января 2020 года запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади);
Кроме этого, запретят движение транспорта вдоль улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка):
- с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020;
- 1 января 2020 года с 14:00 до 22:00;
- 7 января 2020 года с 12:00 до 17:00.
В связи с запретом движения разрешен проезд транспорта по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.
Общественный транспорт: что изменится
На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов № 6, 16, 18 будет организовано с изменениями.
Вместе с тем в новогоднюю ночь продолжат работу автобусы, троллейбусы и трамваи. До 5:00 1 января в режиме маршрутного такси будут работать автобусы:
- № 166;
- №208;
- №155;
- №181;
- №220;
- №234;
- №500;
- №502;
- №516;
- №550;
- №586.
Метрополитен будет работать в новогоднюю ночь на 3 часа дольше, фуникулер будет работать круглосуточно.
Важно! 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости в зависимости от пассажиропотоков обеспечат ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Золотые ворота" на время проведения новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади.
Как и когда в Киеве будут праздновать новогодние праздники?
Официальное празднование новогодних праздников в Киеве начнется 14 декабря и продлится до 19 января 2020 года.
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Главную елку на Софийской площади планируют открыть в 19:00 19 декабря, а тематикой празднования сделают рождественскую историю о Щелкунчике.
За два часа до открытия главной елки столицы пройдет рождественский парад от Национальной оперы до Софийской площади. Дерево украсят 750 игрушками в виде конфет и 4 километрами гирлянд.
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