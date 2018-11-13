Центр Киева тонет в кипятке: фото и видео
В столице на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало трубу с горячей водой. Спасатели предостерегают киевлян быть осторожными – на улице может проваливаться асфальт.
Об этом сообщает корреспондент 24 Канала в прямом эфире.
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Инцидент произошел 13 ноября. На перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского автомобиль провалился под асфальт. По предварительным данным, водитель смог выбраться из авто и покинул место происшествия. Сейчас спасатели пытаются вытащили автомобиль из ямы.
"Прорвало так, что снесло авто, которое почти провалилось под землю", – написали в группе Киев Оперативный в Facebook.
В Киеве прорвало трубу с горячей водой/ Фото из социальных сетей
Воду уже перекрыли, она не поступает на поверхность, однако пар от горячей воды до сих пор есть.
Вследствие прорыва автомобиль провалился под асфальт/ Фото 24 Канал
Сейчас из-за прорыва трубы город в пробках, улицы полностью перекрыты, а некоторые авто даже едут по тротуарам.
Пользователи Facebook публикуют фото и видео с места события.
В Киеве прорвало трубу с горячей водой – смотрите видео с места происшествия