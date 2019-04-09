Центр The Shed открылся в Нью-Йорке: чем поражает одно из самых ожидаемых зданий 2019
Одно из самых ожидаемых зданий 2019 – культурный центр The Shed торжественно открылся на Манхэттене в Нью-Йорке.
Здание, спроектированное Diller Scofidio + Renfro и Rockwell Group, выросло в Хадсон-Ярде на Манхэттене.
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Ее "изюминкой" является раздвижная крыша, которая позволяет "увеличивать" площадь культурного центра почти вдвое.
8-этажное здание занимает площадь более чем 18,5 тысяч квадратных метров и стоит вплотную к еще одной незаурядной достопримечательности – зданию Vessel.
Смотровая площадка в виде лестницы-сот, открылась накануне.
The Shed должен стать культурным центром на Манхэттене. Гибкое здание может трансформироваться в зависимости от пожеланий художников, которые будут использовать это пространство.
Под одной крышей на большой площади культурного центра здесь запросто смогут поместиться театр, художественные выставки, кинопоказы и даже музыкальные события.
Смотрите видео, как строили культурный центр The Shed в Нью-Йорке:
Читайте о других наиболее ожидаемых зданиях 2019, которые должны открыться до конца года.
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