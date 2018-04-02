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Центральная власть и Днепр объединят усилия для реконструкции аэропорта, – СМИ

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Аэропорт в Днепре
Аэропорт в Днепре / dniprograd.org

Вопрос реконструкции аэропорта в Днепре может сдвинуть с мертвой точки только консолидированная позиция власти региона и центральной власти в Киеве.

Если центральная власть найдет деньги на реконструкцию взлетно-посадочной полосы – инвестор не заставит себя ждать, а жители Днепра и области получат современный аэропорт.

"Местная власть Днепра объективно не в силах самостоятельно решить этот вопрос – им принадлежит только прилегающая территория к взлетно-посадочной полосе. А сама ВПП – объект стратегического назначения, который может использоваться и в военных целях, и поэтому подведомственно Киеву. Но в то же время ВПП и аэропорт – это единый организм, в котором одно не может существовать отдельно от другого. Поэтому политическая воля к победе нужна и на национальном, и на региональном уровне. Все "воздушные" проблемы Днепра власти страны и региона могут легко устранить , если займут консолидированную позицию по развитию инфраструктуры крупнейшего индустриального региона Украины ", – пишут СМИ.

Старый вокзал – такой сейчас аэропорт Днепра – видел последнюю реконструкцию более 30 лет назад, активность отправки самолетов зачахла со 100 рейсов в сутки до 3. Такое положение воздушных ворот одного из крупнейших бизнес-центров Украины отрезает его от туристических потоков, сдерживает экономическую активность в регионе, ограничивает общение украинских и зарубежных бизнесменов, инвесторов.

"Ярославский уже, можно сказать, дает государству деньги на новый современный аэровокзал. Но отдаст их, разумеется, только в том случае, если рядом с современным терминалом будет не менее современный аэродром", – напоминают СМИ об интересе украинского бизнесмена, владельца и основателя группы DCH к инвестированию в реконструкцию аэропорта в Днепре.

"Регион интересен, потенциал большой, будет прекрасный проект, который нужен Украине. Я уже предварительно обсудил с заинтересованными сторонами "дорожную карту". И готов начинать движение", – комментирует свои намерения Ярославский. Его успешный проект по реконструкции харьковского аэропорта уже собирает международное признание, стал визитной карточкой первой столицы Украины и авиационным хабом для целого региона.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о готовности государства инвестировать в развитие воздушной транспортной инфраструктуры и выступил с инициативой обеспечить бюджетное финансирование в размере 10 млрд гривен на реконструкцию и строительство современных взлетно-посадочных полос, которые дадут мощный старт развитию авиасообщения.

"Сейчас слово за государством. Жители региона – развитого, а не бедного – хотят летать, и летать комфортно. И их отношение к власти во многом будет зависеть от того, будет ли она способна отвечать их ожиданиям", – резюмирует автор материала.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил: "Государство обещает дать финансирование на строительство новой ВПП и всей летной инфраструктуры. Предполагаемые сроки – полтора года", – и добавил, что сейчас городские власти ведут активную работу на уровне правительства и депутатского корпуса для получения денег из центрального бюджета.

Теги: Новости Днепра Деньги Инвестиции
Источник: 24 Канал
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