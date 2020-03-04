16:01
4 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Диснейленд по-русски. Смертная казнь от Жириновского
      Вєсті Кремля
      20:41, 3 марта
      Вести.UA: Богдан мстит Зеленскому. Волшебное слово "Коломойский"
      Вєсті.UA
      20:17, 3 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМЫГАЛЬ

      Центральный автовокзал Киева и ряд автостанций продали за 230,9 миллиона гривен

      - Читати новину українською

      Фонд государственного имущества на аукционе продал предприятие "Киевпассервис". Именно оно управляет центральным автовокзалом Киева и еще пятью автостанциями в столице.

      "Киевпассервис" приобрели за 230,89 миллиона гривен, отметили на сайте Фонда госимущества Украины.

      Важно: Государство продаст 3 порта из-за убыточности: детали

      Аукцион по продаже "Киевпассервис" состоялся 4 марта, в нем приняли участие 3 инвестора. В ведомстве отметили, что цена продажи выросла на 18% по сравнению с начальной стоимостью.

      Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, предоставить им "новую жизнь",
      – сказал председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

      К слову, о продаже автовокзалов Киева начали говорить еще летом 2019 года. Первый аукцион пытались провести в августе 2019 года, но тогда никто не захотел участвовать в торгах. Поэтому государственное предприятие тогда не продали.

      Справка. В собственности "Киевпассервиса" находится 6 автостанций: Центральный автовокзал и автобусные станции "Подол", "Дарница", "Полесье", "Южная", "Дачная". Еще 18 автостанций расположены в Киевской области.

      Что известно о приватизации в Украине: главное

      • Сейчас в государственной собственности в Украине находится более 3500 предприятий. Примерно 1300 из них – убыточны. В общем правительство передало на приватизацию 1000 госкомпаний, из них 431 – в марте.
      • В списке государственного имущества, подлежащего приватизации, есть большие и малые объекты. Уже передали следующие предприятия: "Институт титана", "Львовский государственный ювелирный завод", "Скадовский морской торговый порт", "Морской торговый порт "Усть-Дунайск".
      7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
      сегодня
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости политики Аукцион Новости Киева Деньги Приватизация Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 Довыборы в Раду: почему начали сниматься кандидаты от "Слуги народа"
      Ірина Поліщук
      сегодня , 15:52 Оборонная промышленность: эксперты оценили появление должности нового вице-премьера
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 15:23 Пропагандистка, евразийская активистка: что известно о жене Мельничука
      Северин Трач
      сегодня , 15:10 Конец эры Китая? Имеет ли Украина шансы стать производственным хабом
      Наталія Мікольска
      сегодня , 14:00 Олег Немчинов может стать новым министром Кабмина: факты из биографии
      Анна Запотоцька
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук