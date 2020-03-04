Центральный автовокзал Киева и ряд автостанций продали за 230,9 миллиона гривен

Фонд государственного имущества на аукционе продал предприятие "Киевпассервис". Именно оно управляет центральным автовокзалом Киева и еще пятью автостанциями в столице.

"Киевпассервис" приобрели за 230,89 миллиона гривен, отметили на сайте Фонда госимущества Украины.

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Аукцион по продаже "Киевпассервис" состоялся 4 марта, в нем приняли участие 3 инвестора. В ведомстве отметили, что цена продажи выросла на 18% по сравнению с начальной стоимостью.

Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, предоставить им "новую жизнь",

– сказал председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

К слову, о продаже автовокзалов Киева начали говорить еще летом 2019 года. Первый аукцион пытались провести в августе 2019 года, но тогда никто не захотел участвовать в торгах. Поэтому государственное предприятие тогда не продали.

Справка. В собственности "Киевпассервиса" находится 6 автостанций: Центральный автовокзал и автобусные станции "Подол", "Дарница", "Полесье", "Южная", "Дачная". Еще 18 автостанций расположены в Киевской области.

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