Центральный автовокзал Киева и ряд автостанций продали за 230,9 миллиона гривен
Фонд государственного имущества на аукционе продал предприятие "Киевпассервис". Именно оно управляет центральным автовокзалом Киева и еще пятью автостанциями в столице.
"Киевпассервис" приобрели за 230,89 миллиона гривен, отметили на сайте Фонда госимущества Украины.
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Аукцион по продаже "Киевпассервис" состоялся 4 марта, в нем приняли участие 3 инвестора. В ведомстве отметили, что цена продажи выросла на 18% по сравнению с начальной стоимостью.
Мы очень надеемся, что частный инвестор сможет реконструировать вокзалы, предоставить им "новую жизнь",
– сказал председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
К слову, о продаже автовокзалов Киева начали говорить еще летом 2019 года. Первый аукцион пытались провести в августе 2019 года, но тогда никто не захотел участвовать в торгах. Поэтому государственное предприятие тогда не продали.
Справка. В собственности "Киевпассервиса" находится 6 автостанций: Центральный автовокзал и автобусные станции "Подол", "Дарница", "Полесье", "Южная", "Дачная". Еще 18 автостанций расположены в Киевской области.
Что известно о приватизации в Украине: главное
- Сейчас в государственной собственности в Украине находится более 3500 предприятий. Примерно 1300 из них – убыточны. В общем правительство передало на приватизацию 1000 госкомпаний, из них 431 – в марте.
- В списке государственного имущества, подлежащего приватизации, есть большие и малые объекты. Уже передали следующие предприятия: "Институт титана", "Львовский государственный ювелирный завод", "Скадовский морской торговый порт", "Морской торговый порт "Усть-Дунайск".